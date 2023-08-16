الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مدرب إنتر ميامي يشيد بميسي بعد التأهل للمشاركة في كأس أبطال الكونكاكاف

ميسي،ڤيتو
ميسي،ڤيتو

ميسي، أكد الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي أن ليو ميسي الذي سجل هدفه التاسع في 6 مباريات بقميص الفريق الأمريكي، يبدي "التزاما كبيرا فيما يتعلق باللعب".

ميسي يقود إنتر ميامي للمشاركة في كأس أبطال الكونكاكاف رسميا

وقاد ميسي إنتر ميامي إلى التأهل لنهائي كأس الدوريات، الذي سيقام السبت المقبل، مع جائزة إضافية لأنه يمنح إنتر ميامي التأهل لكأس أبطال الكونكاكاف. 

أهداف انتر ميامي فيلادلفيا يونيون

وأهدى كل من ميسي  بهدف من أكثر من 32 مترا وهو الأبعد في مسيرته  والفنزويلي جوزيف مارتينيز والإسباني جوردي ألبا والأمريكي الهندوراسي ديفيد رويز فوزا كاسحا لإنتر ميامي 4-1 على فيلادلفيا يونيون في نصف نهائي كأس الدوريات.

Advertisements

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي إن ميسي "يبذل الكثير من الجهد"، مشيرا إلى أن النجم الأرجنتيني لا يساعد فقط في "بناء" اللعب لفريق إنتر ميامي، بل يبذل مجهودا أيضا في "استعادة" الكرة.

وواصل: "كل هذا يعد عدوى تنتشر بين جميع زملائه. ثم هناك جانب آخر يتعلق بأن الفريق قد تغير تغير حقا".

وأردف: " نحن أكثر قدرة على المنافسة مما يخلق صعوبات أمام المدرب لدى تجهيز الفريق".

وفي هذا الصدد قال المدرب الأرجنتيني إن اللاعبين أداروا المباراة في الشوط الأول بشكل جيد.

وأشاد بتصديات دريك حارس إنتر ميامي، وأكد أن الفريق كان يعرف كيف "يغير الإيقاع ويتعمق" ويكون "قويا" ليذهب إلى الاستراحة بنتيجة 0-3.

وأضاف أن الخصم وضع "في الشوط الثاني مهاجمين اثنين في الداخل وكانت هذه إحدى الصعوبات التي واجهناها في المباراة".

وزاد: "أعتقد أنهم عندما بدأوا في التمركز في الجانبين شكلوا خطرا علينا".

كما أبرز مارتينو بأن كل هدف من رباعية الفريق سجله هداف مختلف، محتفيا بتحقق "رغبة" إنتر ميامي في المشاركة العام المقبل في منافسة دولية.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، فريقه للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات “ الرابطتين الأمريكية والمكسيكية”، بعد الفوز الكبير، في نصف النهائي على حساب فيلادلفيا يونيون بنتيجة 4-1.

وأحرز  ليونيل ميسي هدفًا في المباراة، ليصل إلى هدفه التاسع خلال 6 مباريات تواليًا، منذ انضمامه إلى إنتر ميامي هذا الصيف قادمًا من باريس سان جيرمان.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فقد سجل ميسي هدفًا تاريخيًا في شباك فيلادلفيا يونيون، حيث أنه أبعد هدف في مسيرته إذ جاء من مسافة تزيد عن 32 مترا.

 

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إنتر ميامي، التي يسجل فيها الفريق 4 أهداف خلال 3 مباريات على التوالي، علمًا بأن ليو ساهم تهديفيًا في المباريات الثلاث.

وأضافت الشبكة، أن ميسي سجل هدفين من خارج منطقة الجزاء باستثناء الركلات الثابتة في آخر 3 مباريات له مع إنتر ميامي، وهو نفس العدد الذي سجله في مبارياته الرسمية الـ 34 السابقة.

كما تعد هذه هي المرة السابعة في مسيرة ميسي، التي يسجل فيها خلال 7 مباريات متتالية بقميص النادي الذي يلعب له ومنتخب بلاده. 

 

السيلفي ممنوع في وجود ميسي بأحد مطاعم ميامي الأمريكية

إنتر ميامي: ميسي جاهز لمباراة فيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

انتر ميامي ميسي فيلادلفيا يونيون كأس الدوريات أبطال الكونكاكاف

مواد متعلقة

السيلفي ممنوع في وجود ميسي بأحد مطاعم ميامي الأمريكية

ميسي، رقم مميز لأسطورة الأرجنتين بالملاعب الأمريكية، وهذا موعد مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات

الأكثر قراءة

كيف خرجت من مطار القاهرة؟ سؤال برلماني عن الطائرة المحتجزة بزامبيا

عودة تراخيص البناء تشغل بال المصريين، والنشطاء: العمال هيرجعوا يشتغلوا تاني

صالح عبد الحي، أغلى مطرب في تاريخ مصر الذي كان يتقاضى أجره ذهبا، وهذه نهايته الحزينة

آخر تطورات بناء محطة الضبعة للطاقة النووية

أخبار مصر: أحمد مرتضى رئيسا للزمالك، بشرى بأسعار عمرة المولد النبوي، هجوم على مادلين طبر بعد الإساءة لعادل إمام، سعر الذهب

التموين: طرح كميات من السكر للبيع في البورصة السلعية

علوية جميل، المتسلطة التي أخضعت محمود المليجي لسيطرتها 40 عاما، و3 أحداث مأساوية أجبرتها على الاعتزال

الأهلى، كولر يطمئن على تأهيل إمام عاشور

Advertisements

منوعات

المزيد

أغرب القضايا، قاضٍ مخمور يقتل زوجته، ويعتذر لزملائه: مش هاجي الشغل النهاردة

أفضل طريقة لصيانة التكييف والحفاظ عليه (فيديو)

أزمة البطيخ الملوث تصل البرلمان المغربي

أرخص مدينة في العالم، عربية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات الصباح اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أعراض الإصابة بسرطان الجلد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام وعلاقتها بطول العمر وزيادة الرزق

هل يوجد سنة بعد صلاة الجمعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية