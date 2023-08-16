مدرب إنتر ميامي يشيد بميسي بعد التأهل للمشاركة في كأس أبطال الكونكاكاف

ميسي، أكد الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي أن ليو ميسي الذي سجل هدفه التاسع في 6 مباريات بقميص الفريق الأمريكي، يبدي "التزاما كبيرا فيما يتعلق باللعب".

ميسي يقود إنتر ميامي للمشاركة في كأس أبطال الكونكاكاف رسميا

وقاد ميسي إنتر ميامي إلى التأهل لنهائي كأس الدوريات، الذي سيقام السبت المقبل، مع جائزة إضافية لأنه يمنح إنتر ميامي التأهل لكأس أبطال الكونكاكاف.

أهداف انتر ميامي فيلادلفيا يونيون

وأهدى كل من ميسي بهدف من أكثر من 32 مترا وهو الأبعد في مسيرته والفنزويلي جوزيف مارتينيز والإسباني جوردي ألبا والأمريكي الهندوراسي ديفيد رويز فوزا كاسحا لإنتر ميامي 4-1 على فيلادلفيا يونيون في نصف نهائي كأس الدوريات.

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وقال مارتينو في مؤتمر صحفي إن ميسي "يبذل الكثير من الجهد"، مشيرا إلى أن النجم الأرجنتيني لا يساعد فقط في "بناء" اللعب لفريق إنتر ميامي، بل يبذل مجهودا أيضا في "استعادة" الكرة.

وواصل: "كل هذا يعد عدوى تنتشر بين جميع زملائه. ثم هناك جانب آخر يتعلق بأن الفريق قد تغير تغير حقا".

وأردف: " نحن أكثر قدرة على المنافسة مما يخلق صعوبات أمام المدرب لدى تجهيز الفريق".

وفي هذا الصدد قال المدرب الأرجنتيني إن اللاعبين أداروا المباراة في الشوط الأول بشكل جيد.

وأشاد بتصديات دريك حارس إنتر ميامي، وأكد أن الفريق كان يعرف كيف "يغير الإيقاع ويتعمق" ويكون "قويا" ليذهب إلى الاستراحة بنتيجة 0-3.

وأضاف أن الخصم وضع "في الشوط الثاني مهاجمين اثنين في الداخل وكانت هذه إحدى الصعوبات التي واجهناها في المباراة".

وزاد: "أعتقد أنهم عندما بدأوا في التمركز في الجانبين شكلوا خطرا علينا".

كما أبرز مارتينو بأن كل هدف من رباعية الفريق سجله هداف مختلف، محتفيا بتحقق "رغبة" إنتر ميامي في المشاركة العام المقبل في منافسة دولية.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، فريقه للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات “ الرابطتين الأمريكية والمكسيكية”، بعد الفوز الكبير، في نصف النهائي على حساب فيلادلفيا يونيون بنتيجة 4-1.

وأحرز ليونيل ميسي هدفًا في المباراة، ليصل إلى هدفه التاسع خلال 6 مباريات تواليًا، منذ انضمامه إلى إنتر ميامي هذا الصيف قادمًا من باريس سان جيرمان.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فقد سجل ميسي هدفًا تاريخيًا في شباك فيلادلفيا يونيون، حيث أنه أبعد هدف في مسيرته إذ جاء من مسافة تزيد عن 32 مترا.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إنتر ميامي، التي يسجل فيها الفريق 4 أهداف خلال 3 مباريات على التوالي، علمًا بأن ليو ساهم تهديفيًا في المباريات الثلاث.

وأضافت الشبكة، أن ميسي سجل هدفين من خارج منطقة الجزاء باستثناء الركلات الثابتة في آخر 3 مباريات له مع إنتر ميامي، وهو نفس العدد الذي سجله في مبارياته الرسمية الـ 34 السابقة.

كما تعد هذه هي المرة السابعة في مسيرة ميسي، التي يسجل فيها خلال 7 مباريات متتالية بقميص النادي الذي يلعب له ومنتخب بلاده.