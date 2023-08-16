منار غانم تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن وجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا سبب انخفاض درجات الحرارة واستقرار الطقس حيث تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى من 33 إلى 34 درجة مئوية.

وأضافت منار فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن الطقس اليوم حار نهارا على معظم أنحاء البلاد ولطيف ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة بعد غروب الشمس وتنشط الرياح ما يجعل الطقس لطيف.

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وتابعت، أن الشبورة المائية تتكون فى الصباح الباكر على الطرق ولكن تتلاشى مع سطوع الشمس، وهناك احتمالية بتساقط الأمطار على جنوب سيناء وسانت كاترين ودهب وطابا، ولكنها امطار خفيفة وغير مؤثرة، وفى سانت كاترين لطبيعتها الجبلية تكون الأمطار رعدية وتتحول الأمطار إلى سيول خفيفة ولكنها أيضا غير مؤثرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء حيث تنخفض انخفاضًا طفيفًا يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 36

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 35

6 أكتوبر: 37

بنها: الصغرى 25 والعظمى 34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 31

الإسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 22 والعظمى 35

سيوة: المحسوسة: 37

كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

الإسماعيلية: المحسوسة: 37

السويس: الصغرى 24 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 36

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 42