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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء 16-8-2023

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء، تباينت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% عند مستوى 17949 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 21747 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% عند مستوى 7630 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

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المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30، فيتو 

تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

أغلق المؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة إيجابية صاعدة حيث تداول المؤشر داخل نطاق ضيق أعلى مستوى الدعم الذي يكمن عند 17600 والذي يمثل مستوى إيقاف الخسائر، حيث كسر هذا المستوى لأسفل وسوف يؤهل الضغوطات البيعية بوتيرة أكثر حدة وهو الذي سيؤهل المؤشر على الانخفاض.

 

مؤشر ايجى اكس 70، فيتو 

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 أغلق المؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة إيجابية حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3600 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

 

مؤشرات، فيتو 

المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة

 البورصة المصرية تشهد انتعاشة تلك الفترة كما أن المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة متوقعة أن يتجاوزها المؤشر الفترة القادمة كما أن لديه دعم حول مستوى 17500 نقطة مشيرة إلى أن السوق في مرحلة الارتداد حاليا حيث أن العامل السلبي المؤثر عليها في الفترة السابقة هو التخوف من تقرير موديز واحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.

 

المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام هو 17700 نقطة 

المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام هو 17700 نقطة حيث أن المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم وهذا يدفع إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، كما أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.

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