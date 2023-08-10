الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير يتوقع رسم ملامح جديدة بالبورصة والسوق المصري ويقدم الدليل

محمد عبدالحليم، فيتو
محمد عبدالحليم، فيتو

اختتمت البورصة المصرية حركة تعاملاتها أمس بارتفاع ملحوظ، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% عند مستوى 17763 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08%  عند مستوى 5311 نقطة.

 

مؤشرات البورصة، فيتو 

 

 أظهرت المؤشرات فى البورصة القدرة على تخطى مستويات المقاومه

ومن جانبة قال محمد عبدالحليم خبير اسواق المال لـ “ فيتو ”: أظهرت حركة المؤشرات فى البورصة المصرية أمس مما لا يدع مجالا للشك القدرة على تخطى مستويات المقاومه وإمكانية الوصول إلى المستوى التاريخى عند 18400 خلال الجلسات المقبلة وهو ما يؤكد يوما بعد يوم على انتشار مفهوم الاستثمار فى تلك الإداة الاستثمارية جديدة الاهداف قديمة التكوين".

وأضاف:" المؤشر السبعينى أيضا يواصل التقدم بجانب المؤشر الرئيسى حيث ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة.

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أسهم قيادية جديدة ستعمل على رسم ملامح الاتجاهات بالسوق المصرى الفترة القادمة

وتابع: المؤشر السبعينى يواصل أيضا ويحاول المنافسة مع المؤشر الثلاثينى الرئيسى وهو الأمر الجيد والمبشر بوجود اسهم قيادية جديدة ستعمل على رسم ملامح الاتجاهات بالسوق المصرى الفترة القادمة".

تداولات أمس الثلاثاء منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 17748 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6%  عند مستوى 21570 نقطة.

كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% عند مستوى 7428 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 5306 نقاط.

 

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