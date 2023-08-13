الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

روسيا تسقط 25 طائرة مسيرة أوكرانية

مسيرات، فيتو
مسيرات، فيتو

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط عشرات المسيرات في مناطق مختلفة.

فمنذ أشهر لا يمر يوم إلا وتعلن فيه روسيا إسقاط مسيرات أوكرانية، فخلال الفترة الماضية كثفت كييف اعتمادها على الطائرات بلا طيار.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ثمانية صواريخ هيمارس ، ودمرت 25 مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية. 

وقال في إفادة صحفية: "دمرت منظومات الدفاع الجوي 25 مسيرة أوكرانية في بلدات كريمينايا وروبيجنايا وزولوتاريوفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية وبلدتي ترودوفسكوي وغورلوفكا جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدتي تشابايفكا وأوتشيريفاتايا بمقاطعة زابوريجيا".

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وكانت الوزارة أعلنت بوقت سابق اليوم اسقاط مسيرتين أيضا فوق مقاطعة بيلجورود الروسية، لافتة إلى أن "كييف حاولت مهاجمة منشآت روسية بطائرة مسيرة، لكن أنظمة الدفاع الجوي دمرتها دون وقوع أضرار أو إصابات" وفق ما نقلت وكالة تاس.

وأعلن حاكم بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، أن القوات الأوكرانية أطلقت 9 قذائف على بلدات المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرًا أيضًا إلى إسقاط طائرتين مسيرتين.

 وكتب جلادكوف في قناته على "تلجرام": "في منطقة بيلجورود، سقطت أربع قذائف مدفعية على قرية جورافليوفكا، ولم تقع إصابات أو أضرار. كما تم إسقاط طائرة مسيرة معادية في قرية بتروبافلوفكا، ونتيجة تحطم المسيرة، تضرر السطح والنوافذ والباب في منزل خاص واحد في قرية بيلوفسكويه".

كما لفت إلى إسقاط مسيرة في منطقة شيبيكينو، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو أضرار.

يشار إلى أن استعمال الدرون كان تعاظم مؤخرا، لاسيما منذ تعثر الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية مطلع الصيف الحالي من أجل استرجاع أراضيها من القوات الروسية.

وتلجأ كييف إلى تلك المسيرات عادة لأنها أقل كلفة من الطائرات أو الصواريخ، كما يمكنها اختراق الأراضي الروسية لاسيما الحدودية بسهولة.

كذلك، يصعب على الطائرات أو الدفاعات الجوية الروسية رصدها، لاسيما أنها تستطيع التحليق على علو منخفض.

وظهرت تلك المسيرات في قلب العاصمة موسكو حتى، مهددة مواقع حساسة، وفق ما أعلن الكرملين سابقًا.

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