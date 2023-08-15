مانشستر سيتي يربط نجم الدفاع بعقد طويل لمدة 5 سنوات

الدوري الانجليزي، نجح مانشستر سيتي في تحصين أحد لاعبيه البارزين في خط الدفاع، بعقد جديد لمدة 5 سنوات.

وأصبح ريكي لويس لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا خلال الموسم الحالي، في مركز الظهير الأيسر.

بيان مانشستر سيتي

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان "وقع ريكو لويس، عقدًا جديدًا لمدة 5 سنوات مع النادي، وسيبقى حتى صيف 2028".

وأضاف "انضم اللاعب لأكاديمية سيتي عندما كان يبلغ 8 سنوات، وتقدم عبر الفئات العمرية ليصبح عضوًا رئيسيًا في كتيبة المدرب بيب جوارديولا".

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وتابع "في أول موسم له مع الفريق الأول، خاض لويس 23 مباراة ولعب دورا في التتويج بالثلاثية".

تصريحات ريكي لويس

وقال ريكي لويس "لقد كان عامًا لا يصدق بالنسبة لي، والآن توقيع هذا العقد بمثابة حلم تحقق".

وأضاف "يمكنني أن أتذكر مشاهدة الفريق وهو يحقق الألقاب عندما كنت صغيرًا، هذا النادي بمثابة المكان الوحيد الذي أردت أن أكون فيه".

وتابع "معرفة أنني سأبقى هنا حتى 2028 أمر رائع، ولا يمكنني الانتظار لمواصلة العمل والتحسن".

وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه التي ستخوض نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية، يوم الأربعاء المقبل، على استاد جورجيوس كارايسكاكيس.

ويشارك مانشستر سيتي في المباراة كونه بطلًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما توج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبن دياز.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

كايل ووكر، كالفين فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جاك غريليش، إيمريك لابورت، رودريجو، ستيفان أورتيجا مورينو، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، إيدرسون، ماكسيمو بيروني، فيل فودين، أوسكار بوب، كول بالمر، ريكو لويس، جيمس ماكاتي.

مانشستر سيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي

ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وسجل أهداف مانشستر سيتي نجمة النرويجي إيرلينج هالاند هدفين في الدقيقة 4 و36 قبل أن يضيف الهدف الثالث رودريجو هرنانديز في الدقيقة 75 من عمر المباراة لينتهى اللقاء بنتيجة 3-0.