الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

حبس عامل عذب نجله حتى الموت ببولاق الدكرور

حبس المتهم بالقتل،
حبس المتهم بالقتل، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل عذب نجله الصغير حتى الموت في بولاق الدكرور، ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

 

أب يقتل نجله ببولاق الدكرور

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل طفل داخل منزله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 15 سنة، وبه آثار ضرب وكدمات في أماكن متفرقة من جسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وبإجراء التحريات تبين أن والد المجني عليه  عامل، دائم التعدي عليه بالضرب لتأديبه، ويوم الواقعة قام بالتعدي بالضرب عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تأديبه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

حبس المتهمين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة 

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام علي  ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين بزعم فك الأعمال.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة  تمكنت من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.
  


 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

 

وبالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أن (لهما معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة).
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونها مزورة – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

 

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