رئيس جامعة سوهاج: 712 مليون جنيه تكلفة مستشفى شفاء الأطفال

صرح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج خلال تفقده للوضع النهائي لتشطيبات مستشفى شفاء الأطفال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتوالى هداياه لأبناء جنوب الصعيد عامةً وأبناء سوهاج بصفة خاصة، حيث وجه في زيارته الأخيرة للمحافظة بنقل أصول مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

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وأكد النعماني أن القطاع الصحي من القطاعات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية وتشهد دعمًا غير محدود، من أجل تقديم خدمات علاجية عالية المستوى لجميع المواطنين، وأيضًا في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم التعليم العالي والبحث العلمي بإقامة المستشفيات المتخصصة بالجامعات المصرية، فإن مستشفى شفاء الأطفال تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية وسيقوم بخدمة محافظة سوهاج وجميع محافظات الصعيد المجاورة، وذلك في إطار سعي الدولة وأجهزتها لتوفير الخدمات الطبية وغيرها لأهالينا بالصعيد ولرفع معاناة السفر وتوفير الوقت والجهد فى الحصول على تلك الخدمات.

وأضاف "النعماني" أنه تم إنشاء المستشفى على مساحة ٥٫٦ فدان لتسع ٢٦٣ سريرا، وذلك بتكلفة ۷۱۲ مليون جنيه، حيث تتكون المستشفى من بدروم، وأرضى، و٦ أدوار متكررة، وتحتوي على غرف عمليات، وحدات غسيل كلوى، وحدات المناظير،العناية المركزة، وحضانات الرضاعة، العلاج الكيميائي، غرف المرضى، استقبال، والعديد من الخدمات الطبية، موضحًا ان نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت حتى الآن ۹۲٪؜.

والجدير بالذكر أن الدكتور حسان النعماني تفقد الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع بمدينة سوهاج الجديدة، يصاحبه الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس محمد صابر أحمد معاون رئيس جهاز سوهاج.