الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة سوهاج: 712 مليون جنيه تكلفة مستشفى شفاء الأطفال

جامعة سوهاج، فيتو
جامعة سوهاج، فيتو

صرح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج خلال تفقده للوضع النهائي لتشطيبات مستشفى شفاء الأطفال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتوالى هداياه لأبناء جنوب الصعيد عامةً وأبناء سوهاج بصفة خاصة، حيث وجه في زيارته الأخيرة للمحافظة بنقل أصول مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

Advertisements

وأكد النعماني أن القطاع الصحي من القطاعات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية وتشهد دعمًا غير محدود، من أجل تقديم خدمات علاجية عالية المستوى لجميع المواطنين، وأيضًا في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم التعليم العالي والبحث العلمي بإقامة المستشفيات المتخصصة بالجامعات المصرية، فإن مستشفى شفاء الأطفال تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية وسيقوم بخدمة محافظة سوهاج وجميع محافظات الصعيد المجاورة، وذلك في إطار سعي الدولة وأجهزتها لتوفير الخدمات الطبية وغيرها لأهالينا بالصعيد ولرفع معاناة السفر وتوفير الوقت والجهد فى الحصول على تلك الخدمات.

 

وأضاف "النعماني" أنه تم إنشاء المستشفى على مساحة ٥٫٦ فدان لتسع ٢٦٣ سريرا، وذلك بتكلفة ۷۱۲ مليون جنيه، حيث تتكون المستشفى من بدروم، وأرضى، و٦ أدوار متكررة، وتحتوي على غرف عمليات، وحدات غسيل كلوى، وحدات المناظير،العناية المركزة، وحضانات الرضاعة، العلاج الكيميائي، غرف المرضى، استقبال، والعديد من الخدمات الطبية، موضحًا ان  نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت حتى الآن ۹۲٪؜.

أخبار الحوادث اليوم، لغز العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته، ومقتل مزارع بوابل من الرصاص على يد شقيقيه في سوهاج

لعنة الإرث، مقتل مزارع بوابل من الرصاص على يد شقيقيه في سوهاج

والجدير بالذكر أن الدكتور حسان النعماني تفقد الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع بمدينة سوهاج الجديدة، يصاحبه الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس محمد صابر أحمد معاون رئيس جهاز سوهاج.

أخبار الحوادث اليوم، لغز العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته، ومقتل مزارع بوابل من الرصاص على يد شقيقيه في سوهاج

محافظ سوهاج يستقبل الفائز بجائزة أفضل علماء الرياضيات في العالم لعام 2023

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور حسان النعماني الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة سوهاج الجديدة جامعة سوهاج عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظات الصعيد مدينة سوهاج الجديدة

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم، لغز العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته، ومقتل مزارع بوابل من الرصاص على يد شقيقيه في سوهاج

لعنة الإرث، مقتل مزارع بوابل من الرصاص على يد شقيقيه في سوهاج

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الطلاب.. وفتح المرحلة الثانية لمدة 5 أيام.. وطب سوهاج الأعلى في التنسيق

جامعة سوهاج تعلن تفعيل الدراسة بثلاثة برامج جديدة بكلية الآداب

الأكثر قراءة

هل المتعافون من كورونا لديهم مناعة ضد المتحور الجديد؟ طبيب يوضح

أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

علوية جميل، المتسلطة التي أخضعت محمود المليجي لسيطرتها 40 عاما، و3 أحداث مأساوية أجبرتها على الاعتزال

أخبار مصر: أحمد مرتضى رئيسا للزمالك، بشرى بأسعار عمرة المولد النبوي، هجوم على مادلين طبر بعد الإساءة لعادل إمام، سعر الذهب

صالح عبد الحي، أغلى مطرب في تاريخ مصر الذي كان يتقاضى أجره ذهبا، وهذه نهايته الحزينة

5 مشروعات جديدة، السيسي يقود جهود تطوير منظومة الصحة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 16-8-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

أرخص مدينة في العالم، عربية

عربي في إسطنبول، لغة الإشارة أنقذته من مصير مجهول بالطابق السادس

هفوات بايدن تنتقل لكبار مساعديه، شاهد قبل الحذف ماذا فعلت المتحدثة باسم البيت الأبيض

بسبب "سيلفي"، نهاية مأساوية لشاب وفتاة تعرضا لصدمة كهربائية على سكة قطار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

سعر السكر اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار الجبس اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

أعراض الإصابة بسرطان الجلد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يوجد سنة بعد صلاة الجمعة؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية