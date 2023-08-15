محافظ سوهاج يستقبل الفائز بجائزة أفضل علماء الرياضيات في العالم لعام 2023
استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، الدكتور محمود عبد العاطي ابن محافظة سوهاج مركز جهينة، والفائز بجائزة أفضل علماء الرياضيات في العالم، لعام 2023م، والممنوحة من دولة الصين، وذلك لكونه واحدا من أهم علماء الرياضيات في العالم.
وهنأ "الفقي" الدكتور محمود عبد العاطي لحصوله على الجائزة العالمية، ورفع اسم مصر عامة، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة، في المحافل الدولية، متمنيا له مزيد من التقدم والنجاح، مؤكدا اعتزاز محافظة سوهاج بأبنائها من القامات العلمية والعلماء الذين يمثلون قاطرة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
يذكر أن الدكتور محمود عبد العاطي قد فاز مؤخرا بمقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات، لمدة 4 سنوات، تنتهي في 2026م، حصل على جائزة "Qin - jiu - shao" والتي تعتبر من أهم الجوائز العالمية في الرياضيات، والتي سيتم تسليمها في حفل كبير بدولة الصين في شهر نوفمبر المقبل.
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