الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

تحطم طائرة برمائية في روسيا، ومصرع راكبيها

طائرة برمائية، فيتو
طائرة برمائية، فيتو

أعلنت تقارير في روسيا، أن طائرة برمائية خاصة تحطمت أثناء إقلاعها من نهر دودينكا في إقليم كراسنويارسك بشرق روسيا اليوم الأربعاء، حسبما أفادت الطوارئ المحلية.

وأفادت الطوارئ بأن شخصين كانا على متن الطائرة المنكوبة وقتل كلاهما في الحادث.

اشتعال النيران في الطائرة بعد سقوطها

واشتعلت النيران في الطائرة بعد سقوطها، وقام رجال الإطفاء بإخمادها.

وفتح مكتب المدعي تحقيقا في الحادث.

وأمس، وفي حادثة مرعبة وثّقتها كاميرا على شاطئ هامبتون بيتش في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط طائرة في مياه المحيط قرب الشاطئ الذي كان مزدحمًا، ووقع الحادث وسط ذهول المتنزهين، ولحسن الحظ تم إنقاذ الطيار الذي لم يصب بجروح خطيرة وتقول السلطات الفيدرالية إنها ستحقق في سبب تحطم الطائرة.

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مقتل جميع الركاب

وأمس الأول، أعلنت السلطات الكندية تحطم طائرة بجبال روكى غرب مدينة كالجارى الكندية، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها، وذلك وفقا لما نقلته «وكالة شينخوا».

وأعلنت الأجهزة الامنية الكندية أن الطائرة غادرت مطار سبرينجبانك مساءً، وكانت في طريقها إلى مدينة سالمون آرم في كولومبيا البريطانية الشرطة، وكان على متنها قائد الطائرة، و5 ركاب، مشيرين إلى أن بعد إقلاعها بنحو نصف ساعة تم فقدان أثرها.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام محلية بأن الطائرة تم فقدان أثرها في منطقة جبلية تقع على بعد نحو 100 كيلومتر غرب كالغاري وتم انتشال جميع جثث الضحايا.

ولم تكشف أي من الجهات المختصة، الأسباب وراء وقوع الحادث.

لحظة تحطم طائرة فوق شاطئ مزدحم بالمصطافين (فيديو)

تحطم طائرة هليكوبتر في نيجيريا

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