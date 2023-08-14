الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة يكشف مفاجأة عن حجم استيراد مصر من البذور

استيراد مصر من البذور،
استيراد مصر من البذور، فيتو

اسعار الخضراوات والفاكهة، كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن استيراد مصر 80% من البذور الخاصة بالخضراوات والفاكهة الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة.

 

توفير العملة الصعبة

وأضاف أن هناك ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أن تقوم المراكز البحثية بتوفير البذور بنسبة 100% لتوفير العملة الصعبة، وإتاحة كافة مدخلات الإنتاج الزراعية، ومن ثم تأمين الغذاء المصري من الخضراوات والفاكهة، بدون أي تأثر بما يحدث في العالم.

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أهمية الزراعات التعاقدية

وأشار حاتم نجيب خلال حديثه ببرنامج “بلدنا المحروسة” الذي تقدمه الإعلامية إيناس سلامة إلى أن الزراعات التعاقدية مع المزارعين خاصة في المنتجات الإستراتيجية مثل القمح والطماطم والبصل والبطاطس، أصبحت ضرورة في الوقت الحالي لضمان التوازن بين الطلب والمعروض وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.

 

دعم المزارعين

وشدد على ضرورة دعم المزارعين الفترة المقبلة للتحول من الري بالغمر إلى التنقيط وزيادة الرقابة على المبيدات والأسمدة التي تدخل مصر، لافتًا إلى أن المزارع يشكل المكون الرئيسي في دعم الاقتصاد سواء في إنتاج الخضراوات والفاكهة أو الدواجن والأسماك.

 

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في وقت سابق، قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة إن "الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة هذا العام أثر سلبا على إنتاجية المحاصيل وهذا ما أدى إلي زيادة الأسعار".

 

السبب وراء ارتفاع أسعار الطماطم
 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": "درجة الحرارة أثرت سلبا علي محصول الطماطم لذلك حدث ارتفاع في الأسعار".

 

تأثير العاصفة الترابية
 

ولفت: "العاصفة الترابية كان لها تأثير سلبي علي محصول المانجو في الإسماعيلية ولكن محافظة أسوان دعمت زيادة المعروض من الإنتاج في الأسواق هذا العام"

 

موعد تراجع أسعار الطماطم


وأشار: "من المتوقع تراجع أسعار الطماطم بنهاية شهر سبتمبر المقبل مع حصاد الموسم الجديد واعتدال الطقس".
 

هل هناك ندرة في المنتجات الزراعية؟


وأكد:"لا يوجد ندرة في أي منتجات زراعية، والتحركات السعرية بناءًا علي العرض والطلب، ونحن لا نزال ضمن أقل 10 دول في أسعار الخضروات والفاكهة، ونصدر منتجاتنا لما يزيد على 150 دولة".

 

السبب وراء ارتفاع أسعار البصل

وتابع: "سعر البصل مرتفع بشكل كبير عن العام الماضي بسبب تراجع المساحات المنزرعة وأيضا تأثر المحصول بالتغيرات المناخية".
 

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