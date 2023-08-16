لقطات حصرية من العرض الخاص لفيلم الدراما العائلي "وش × وش" (صور)

فيلم وش في وش، احتفى أبطال فيلم الدراما العائلي “وش × وش” بالعرض الخاص بمسرح موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي.. وحرص أبطال وصُناع العمل على الحضور وعلى رأسهم النجمة أمينة خليل وتايسون الفنان محمد ممدوح والفنانة القديرة أنوشكا والفنان محمد شاهين والفنانة أسماء جلال والفنان أحمد خالد صالح، والفنان محمود الليثي والفنانة الشابة دنيا سامي والفنانة سلوى محمد على.

لقطات من العرض الخاص لفيلم وش × وش

كذلك حرص عدد من النجوم مشاركة زملائهم انطلاق العرض الخاص رغم كونهم غير مشاركين بالعمل ومن أبرزهم؛ سوزان نجم الدين وخالد أنور وهبة عبد الغني وداليا شوقي ولبني عسل ومروة عبد المغني والفنان علي الطيب والكاتبة مريم نعوم.

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كذلك حرصت النجمة هنادي مهنا على حضور فيلم "وش ×وش" لمساندة زوجها أحمد خالد صالح والذي يُجسد دورًا بارزًا ضمن أحداث العمل.. وحرص الموسيقار هاني مهنا وزوجته الفرنسية أيضًا على مساندة أحمد.

أمينة خليل

وكانت كشفت الفنانة عن الكيميا الخاصة التي تجمعها بالفنان محمد ممدوح الشهير بـ تايسون وقالت أمينة خليل: تايسون حبيبي وصديقي وعشرتنا طويلة وجمعتنا نجاحات كثيرة جدًّا كمسلسل خلي بالك من زيري وقابيل وآخرهم فيلم وش في وش.

وأشارت أمينة إلى أن أهم ما يميز فيلم وش في وش هو تجمع ١٢ نجمًا ونجمة من أجيال مختلفة وضمهم في فيلم عائلي كوميدي.. وصرحت أنها لا تقلق من المنافسة على إيرادات السينمات.

وكانت تحدثت الفنانة أسماء جلال عن دورها فى فيلم وش في وش وقالت إنه كان تجربة مختلفة بالذات أن العمل على الرغم من كونه يناقش المشكلات والمصاعب التي يسردها العمل إلا أن إطاره الكوميدي خفف من هول ما يناقشه العمل.

وتابعت أمينة خلال لقائها على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم وش فى وش: إنها تعمل حاليًّا على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل معاوية قائلة إن المسلسل صعب جدًّا سواء على المستوى الإنتاجي أو ظروف السفر او المشاهد ذاتها ومن المقرر انطلق عرضه فى موسم دراما رمضان ٢٠٢٤.

وتحدث الفنان محمد ممدوح عن كواليس دوره بفيلم الدراما العائلي وش فى وش قائلًا: أن الفيلم جاء من تأليف وإخراج رجل واحد وهو وليد الحلفاوي مما أعطى عمق أكثر لتناول فكرة العمل.

وتابع تايسون أن فكرة الفيلم تتميز بتناول موضوعى لما تتأثر به العائلة من التدخلات المتتالية في أكبر وأصغر المشاكل مما يدمر الأسرة بلا شك.

وعن طاقم فريق العمل قال محمد ممدوح أنه دائمًا ما يرغب فى العمل مع أمينة خليل وأسماء جلال سواء في السينما أو الدراما.

وأشار محمد ممدوح إلى أن السينما الخليجية تشهد تطور كبير فى كافة النواحي وهو ما أصبحنا نجده فى كل الدول العربية.

ويقام العرض الخاص لفيلم “وش في وش” اليوم الثلاثاء في مسرح موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور أبطاله وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الصحافة والقنوات التلفزيونية.

ويدخل فيلم “وش في وش” دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

إضافة إلى بداية عرض فيلمين آخرين، حيث يعرض فيلم “5 جولات” لماجد المصري، وفيلم “العميل صفر” لأكرم حسني، بداية من الغد، ليصبح عدد الأفلام المتنافسة 11 فيلمًا.

قصة فيلم وش فى وش

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

أبطال فيلم وش فى وش

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

ومن المقرر أن تستقبل السينمات فيلم “وش في وش” بداية من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري بجميع دور العرض في مصر والدول العربية.