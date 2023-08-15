ننشر البيان الختامي للجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

عقد وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق وأمين عام جامعة الدول العربية اجتماع لجنة الاتصال العربية بشان سوريا اليوم فى القاهرة، بدعوة من وزير الخارجية سامح شكرى وتنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وبحثت اللجنة تطورات الوضع السورى وتحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقا مع المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وتم الاتفاق على عقد اللجنة الدستورية السورية فى سلطنة عمان.

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نص البيان الختامي للجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

فيما يلي نص البيان:

حل الأزمة السورية

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أكد خلال اللقاء حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقًا مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية.

المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا

وأشار إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.

كما استمع وزير الخارجية إلى إحاطة من الوزير "المقداد" فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية فى الجوار السوري وموضوعات التعافي المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.

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