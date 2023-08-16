الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

حبس 20 عنصرا إجراميا 4 أيام بتهمة حيازة مخدرات

مخدر الحشيش، فيتو
مخدر الحشيش، فيتو

قررت النيابة العامة، حبس 20 عنصرًا إجراميًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا بتهمة تجارة المخدرات في المحافظات. 

 

مخدر الحشيش

مخدر الحشيش، فيتو

كانت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن واصلت جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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 وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن المنوفية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات –مبلغ مالي – هاتف محمول).


مديرية أمن مطروح

 ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات – 5000 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالي – هاتف محمول).


وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول).


مديرية أمن القاهرة 

 ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - سيارة – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض - مبلغ مالى).


مديرية أمن الإسكندرية 

 ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول).
ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول).

 ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).


مديرية أمن السويس
ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).
ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية
ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).


مديرية أمن الدقهلية 
 ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).


مديرية أمن البحيرة
 ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).


مديرية أمن كفر الشيخ
 ضبط (شخصين "له معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دسوق.. وبحوزتهما (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).


مديرية أمن القليوبية
 ضبط (شخص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- سلاح أبيض – مبلغ مالى- هاتف محمول).


مديرية أمن سوهاج
 ضبط (شخص "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو"- سلاح أبيض – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).


مديرية أمن أسيوط
ضبط (شخص "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو"- سلاح أبيض – مبلغ مالى- هاتف محمول).

فى مجال ضبط قضايا الإتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الإجتماعى

ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لإدارتهما صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك وتليجرام" يقوما من خلالها بالترويج لبيع مواد مخدرة مقابل مبالغ مالية والتربح من خلالها.. وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة والمؤثرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
 

منطقة السحر والجمال
ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول  العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.
 

 

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