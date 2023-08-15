الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

5 سفن ممنوع مرورها من قناة السويس

قناة السويس، فيتو
قناة السويس، فيتو

قناة السويس، ارتفعت خلال الفترة الأخيرة إيرادات العبور من قناة السويس كما ارتفعت كميات البضائع و أعداد السفن المارة من القناة وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة، وفى الوقت نفسه  تمتلك قناة السويس الحق فى منع بعض السفن من العبور منها وهو الأمر نفسه فى الموانئ المصرية. 

 

وتشمل قائمة المنع مايلى 

 

يحق لنا منع  عبور أي سفينة  تعمل بالوقود النووي 

يحق منع أي سفينة دولتها فى حالة حرب مباشرة معنا 

يحق منع أي سفينة  تهدد سلامة المجرى الملاحى للقناة 

Advertisements

منع عبور السفن التى تتعمد تدمير البيئة  الملاحية 

 

وتعمل قناة السويس وفقا للقوانين العالمية واللوائح المنظمة لحركة الملاحة العالمية بخلاف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر منذ سنوات والتي تنص على أنه: لا يحق لمصر غلق المجرى الملاحي لقناة السويس في وجه أي سفينة إلا في حالات محددة، وهى: 

 

أولا: أن تكون السفينة  قادمة من دولة في حالة حرب رسمية مع مصر 

 

ثانيا: أن تكون السفينة محملة بسلعة محرمة دوليا مثل النفايات النووية 

 

ثالثا: أن تكون السفينة تمثل تهديدا صريحا للأمن القومي المصري

 

رابعا: أن تكون السفينة تعمل بالوقود النووي 

 

وقال الدكتور نبيل فرج مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية، إن الحركة بقناة السويس يجري تسييرها وفقا للقوانين الدولية والتى وقعت مصر عليها قبل سنوات والتى تضمن عالمية الملاحة بالقناة، وتنص هذه الاتفاقيات على منع مصر من غلق المجرى الملاحى فى وجه أى من السفن المارة.

 

وأضاف مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية، أن حركة قناة السويس لن تتأثر بالحرب الصينية ولكن إذا حدث تطور كبير في هذه الحرب وتحولت إلى حرب قوى دولية فسيكون هناك تأثير على كافة مناحي الحياة.

 

وتوقع فرج أن تحاول بعض الدول المساندة للصين مثل معسكر روسيا والقوى الأخرى ذات العلاقات القوية بالصين القيام بتحركات ملاحية قد يكون لها تأثير على المجتمع الملاحى العالمى، مما يدفع بعض الدول لتغيير مواقفها بسبب الضغط الاقتصادى غير المباشر من جانب الصين باستخدام حركة التجارة العالمية واستخدام ورقة خطوط الملاحة الصينية وخطوط الدول المساندة والتى قد تكون سببا في أزمة اقتصادية عالمية.

 

وأشار مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية إلى أن قناة السويس تعد أهم ممر مائي عالمي ويحق لمصر بموجب الاتفاقيات الدولية منع السفن التى تهدد سلامة القناة من العبور ومنع أي سفينة تتبع دولة معادية لمصر من عبور القناة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المجرى الملاحي لقناة السويس المجرى الملاحي للقناة المجتمع الملاحي النفايات النووية الملاحة العالمية حركة التجارة حمل قناة السويس

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 15-8-2023

بعد تحذير مصر، أول دولة عربية تعلن رصد إصابات بمتحور كورونا الجديد EG 5

ترحيل مهندس مصري من مطار الكويت بسبب دعابة

حقيقة موافقة محمد صلاح على الانتقال إلى الدوري السعودي

العُليا للفيروسات تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد

تنسيق الجامعات 2023، الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية

التموين: فتح 500 ألف حساب للمواطنين فى بورسعيد جاهزة للتفعيل

5 سفن ممنوع مرورها من قناة السويس

Advertisements

منوعات

المزيد

السيلفي ممنوع في وجود ميسي بأحد مطاعم ميامي الأمريكية

تجدد أزمة البوركيني في إيطاليا، عودة إلى العصور الوسطى

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مبطلات الوضوء؟ تعرف على أقوال الفقهاء

ما حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر؟ الإفتاء تجيب

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية