10 صور ترصد كواليس الاجتماع التنسيقي لاختيار رئيس رابطة الأندية ونائبه

رابطة الأندية، عقد اليوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي لأعضاء أخبار رابطة الأندية المصرية المحترفة، لإنتخاب رئيس الرابطة ونائبه.

وشهد الاجتماع التنسيقي انتخاب أحمد دياب رئيسًا للرابطة، وعماد متعب نائبًا للرئيس.

تشكيل لجنة الانتخابات

أقيمت انتخابات رئيس رابطة الأندية ونائبه تحت إشراف اللجنة الانتخابية برئاسة اللواء حلمى مشهور وعضوية وليد العطار ومحمد الماشطة والتى أعلنت فوز الخمسة بالتزكية بجانب انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

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علام يهنئ رئيس الرابطة

وقدم جمال علام رئيس اتحاد الكرة التهنئة لمجلس الرابطة وتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة.

ويضم مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول إلى جانب دياب ومتعب، كلًا من خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم في مقاعد العضوية، واللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم مرشحا مجلس إدارة اتحاد الكرة لعضوية الرابط.

خالد رفعت مستشارا لرابطة الأندية

واتخذ مجلس إدارة الرابطة أول قراراته بتعيين خالد رفعت مستشارا لمجلس الرابطة للعلاقات الخارجية وتكليفه باستمرار تمثيل الرابطة في اتحاد الروابط العالمية.

ويعقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعا في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل لمناقشة موعد قرعة وانطلاق مسابقة الدوري المصري موسم 2023 / 2024 وكل الأمور المتعلقة بشئون المسابقة.

موعد قرعة الدوري الممتاز

استقرت رابطة الأندية المحترفة، على اختيار أحد يومي 7 أو 9 من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لقرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وسيتم تحديد الموعد النهائي لقرعة الدوري للموسم الجديد، عقب انتهاء انتخابات الرابطة المقرر لها غدًا الثلاثاء.

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة لموسم 2023 - 2024.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لفيتو، أن عامر حسين عضو اتحاد الكرة المشرف على إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، عقد جلسة مع أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لرابطة الأندية المحترفة، أمس الإثنين بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة المواعيد المقترحة لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأضاف المصدر، أن عامر حسين أبلغ أعضاء رابطة الأندية أن الموعد الأنسب لبدء مسابقة الدوري الممتاز في نسختها رقم 65 سيكون أحد يومي 19 أو 20 سبتمبر المقبل، لكنه طالبهم بتأجيل الإعلان عن الموعد المقترح بشكل رسمي لحين إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الموعد الرسمي لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، إلى جانب حسم مصير بطولة دوري السوبر الإفريقي التي سنتظر مشاركة النادي الأهلي فيها ممثلا لمصر.