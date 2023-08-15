وزير الإسكان يٌصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء واقعة داخل كردون أجهزة تنمية (جزيرة الوراق - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - العبور - السادات).

وأكد الوزير ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 31 متغيرا بنائيا، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص، وكذا مخالفات البناء المقامة من شركة لصناعة السيارات على قطعة أرض بالحي الصناعي (ب، ج) بمدينة العبور، والمتمثلة في بناء ورش بمساحة نحو 57504 م2 بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومخالفات البناء المقامة من شركة على قطعة أرض مقام عليها مدرسة بمشروع دار مصر بالمنطقة السكنية 17 بمدينة السادات، والمتمثلة في إنشاء حمام سباحة متداخل بالردود يعلوه مظلة "هيكل معدني" وغرفة كهرباء وكرفان معدني ومظلة معدنية أعلى الملعب، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، ومخالفة البناء المقامة بقرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي بحري الطريق الساحلي إسكندرية / مطروح، والمتمثلة في بناء 5 محال كاملة التشطيب بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

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وتضمنت القرارات تكليفات بأن تتولى أجهزة تنمية (جزيرة الوراق - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - العبور - السادات)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.

وصرح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعادة فتح باب التقدم من تاريخ الإعلان بالصحف، ولمدة شهرين، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام) والمرموز لها بالحرف "ب" نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، ومساحة 21.83 فدان، نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، والمرموز لها بالحرف " و"، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانًا، على أن يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة واستيفاء باقي الشروط السابق الإعلان عنها كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، بالمرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من موقع العمل من مسئولي الوزارة، بهدف سرعة الانتهاء من الوحدات، والتأكد من جودة التنفيذ.