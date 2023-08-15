الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

خلال مهرجان المانجو

تعرف على شواطئ الإسماعيلية وأسعار الدخول

مهرجان المانجو، فيتو
مهرجان المانجو، فيتو

تستعد محافظة الإسماعيلية، لاطلاق النسخة الثانية من مهرجان المانجو والذى يقام يومى الجمعة والسبت المقبلين والذى يوافق 18 و19 من شهر أغسطس الجارى.  

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لجنة لمتابعة جاهزية الشواطئ 

واستعدت شواطئ محافظة الإسماعيلية لاستقبال ضيوف المحافظة خلال أيام مهرجان المانجو حيث قامت لجنة من المحافظة وإدارة السياحة بالتعاون مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ، بتفقد الشواطئ بالمحافظة والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال ضيوف المحافظة خلال أيام المهرجان.  

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شواطئ محافظة الإسماعيلية 

وتضم محافظة الإسماعيلية عدد من الشواطئ الواقعة على ضفاف بحيرة التمساح منها شاطئ الفيروز والتعاون والملاحة بالإضافة إلى الشواطئ التابعة لمنتجعات هيئة قناة السويس والفنادق الأخرى.   

 

رسوم الدخول لشواطئ الإسماعيلية 

وتتراوح رسوم الدخول للشواطئ التابع إدارتها لمحافظة الإسماعيلية بين 20 و50 جنيه شاملة المقاعد على الشواطئ. 

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية، عن برنامج المهرجان في نسخته الثانية، والذى ينطلق بعد عدة أيام. 

 

بدء المهرجان 

حيث يبدأ المهرجان في تمام الساعة 5 عصر يوم الجمعة الموافق ال 18 من شهر أغسطس الجاري لعام 2023 بموكب ترفيهي من أمام مبني محافظة الاسماعيلية، بشارع محمد علي.  

 

فقرات استعراضية وغنائية 

تنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الاسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعه السادسة مساء.  

 

احتفالات المناطق المفتوحة 

و تبدا الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعه ١٢ صباحًا. 

 

تقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله علي الرعاه والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين.  

 

كما يوجد منافذ بيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع المأكولات والمشروبات المياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة. 
 

المواقع الثلاثة لكل فعاليات المهرجان  
 

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات 
‏https://goo.gl/maps/BFUePfj7PAaFViJd9 

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح 
‏https://goo.gl/maps/XeAfkscECC3ttUxTA  

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف 
‏https://goo.gl/maps/i2o8fvQCVxLgH4D59   

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر
‏https://goo.gl/maps/cbr1KvQbJkBnnTFGA

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 900 متر
‏https://goo.gl/maps/ZF2KnfjviDb3FzCw7

موقع دورة المياه المتاحة ثناء المهرجان علي بعد 1300 متر 
‏https://goo.gl/maps/1z722auvfjQoERLw5

موقع انتظار سيارات رقم ١ 

https://goo.gl/maps/usn3Q8RzXkb3r3Kx7

موقع انتظار سيارات رقم ٢ 

https://goo.gl/maps/F5d75VDYDX5KWWCB9

موقع انتظار سيارات رقم ٣ 

https://goo.gl/maps/pxnotCCRjQnDfPp57
 

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