الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

حملة لرفع الإشغالات بمحيط مكتبة مصر العامة في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث في مدينة الإسماعيلية، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، بمحيط مكتبة مصر بمنطقة الشيخ زايد. 

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نتائج الحملة 

وأسفرت الحملة عن رفع 4 عربات خشبية، و6 بنوك خشبية، بجانب رفع وإزالة جميع الإشغالات بالمنطقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

جانب من الحملة، فيتو

استمرار جهود الوحدات المحلية 

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون. 

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توجيهات عامة 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أية تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد علي تنفيد أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.
  
وتستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.  

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حي ثالث الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية مكتبة مصر العامة حملة الاشغالات مخالفة

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