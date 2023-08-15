الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

انخفاض القيمة التسويقية للنادي الأهلي بعد رحيل محمد شريف للدوري السعودي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

انخفضت القيمة التسويقية للنادي الأهلى بعد رحيل محمد شريف لاعب الفريق إلى الدوري السعودي وكذلك رحيل شادي حسين وعلي لطفي وبعض من العناصر الشابة لأندية الدوري الممتاز وذلك وفقًا لـ ترانسفير ماركت المتخصص بتسويق اللاعبين.

ونعرض لكم في التقرير التالي القيمة التسويقية للنادي الأهلي:

انخفاض القيمة التسويقية للنادي الأهلي 

بلغت القيمة التسويقية للنادي الأهلي الفترة الماضية في بداية الشهر الحالي 33 مليون و150 ألف يورو، وبعد رحيل بعض عناصر الفريق انخفضت القيمة لتصبح 31 مليون  و 400 ألف يورو أي هبطت مليون و750 ألف يورو.

يذكر أن القيمة التسويقية لمحمد شريف لاعب الأهلي الراحل إلى الخليج السعودي مليون 800 الف يورو.

 

 

 

محمد شريف يرحل عن الأهلي 

وأعلن النادي الأهلي رسميا رحيل محمد شريف إلى صفوف فريق الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات  الصيفية الجارية.

ونشر النادي الأهلي صورة لمحمد شريف عبر فيس بوك وكتب عليها:"محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية".

 

رحيل محمد شريف يزيد من فرص كريستو

 

ورحيل محمد شريف يزيد من فرص محمد الضاوى كريستو في التواجد في تشكيلة الفريق الأحمر الأساسية خلال منافسات الموسم القادم وذلك بعد النقص العددي في خط هجوم الفريق حيث يتواجد الثنائي محمود كهربا وصلاح محسن فقط الأمر الذي يجعل كريستو قريب من التواجد في تشكيلة الفريق الأحمر نظرا لضغط المباريات التى سوف يعانى منه الفريق بسبب المشاركة في أكثر من بطولة خلال منافسات الموسم القادم.

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وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أبلغ مسئولي ناديه بقراره النهائي في مستقبل التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي. 

وعلمت فيتو أن كولر تمسك باستمرار اللاعب في الموسم الجديد ورفض رحيله معارا إلى أحد الأندية المصرية التي طلبت الحصول على خدماته على سبيل الإعارة. 

وقالت مصادر داخل الأهلي أن الضاوي لن يمثل عبء على قائمة الأجانب بالفريق خاصة وإنه يتم قيده تحت السن ومن ثم سيكون مستمر في صفوف الأهلي الموسم الجديد. 

كولر تحدث مع مقربين إليه داخل النادي الأهلي في منتصف الموسم الماضي وأكد لهم أنه لو استمر في قيادة الفريق الموسم القادم فإنه سيتخلص من أغلب لاعبي الخط الأمامي وهو ما حدث بالفعل في ميركاتو الصيف الجاري وفقا لما تستعرضه السطور التالية:

كولر أوصى مبكرا برحيل شادي حسين مهاجم الأهلي بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة حيث انتقل اللاعب بالفعل إلى نادي زد. 

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض أيضا عودة حسام حسن من الإعارة بنادي سموحة وأكد أنه لا يناسب طريقة لعبه ولا يصلح للأهلي في الوقت الحالي ومن ثم رفض الأهلي إعادة اللاعب وتم تفعيل بند الشراء من جانب سموحة. 

 

الاطمئنان على حالة إمام عاشور

 

في سياق آخر أكد مصدر داخل الأهلي تحسن حالة إمام عاشور لاعب الفريق الذي يعاني من الإصابة في وتر العضلة الخلفية. 

وأضاف أن إمام عاشور سوف يخضع لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة من أجل الاطمئنان على إصابته وتحديد موعد مشاركته في تدريبات الكرة. 

وأوضح أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا والذي يقام خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر المقبل. 

 وأكدت مصادر داخل الأهلي أن هناك انفراجة في ملف إعارة الجزائري احمد القندوسي لاعب الأهلي في انتقالات الصيف الحالية من أجل قيد مهاجم أجنبي جديد علي حسابه في قائمة الفريق. 

أضافت: هناك اتصالات مستمرة مع اللاعب الجزائري واقتربنا بالفعل من الوصول إلي حل مرضي للنادي واللاعب وقريبا سيتم إعلان إعارة اللاعب من أجل قيد المهاجم الأجنبي المنتظر علي حسابه. 

واستقر مسئولو النادي الأهلي على توجيه الدعوة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي لحضور احتفالية تكريم فريق الكرة والتي ستكون ضمن فقرات احتفالية كبري سيتم إقامتها لتكريم الفرق الرياضية بالنادي الأهلي قريبا داخل فرع الأهلي بالتجمع الخامس. 

وعلمت فيتو أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي سيكون على رأس المدعوين لحفل احتفالية فريق الكرة. 

 

 

 

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