الأهلى يؤجل ملف تدعيم الجبهة اليسرى إلى الميركاتو الشتوي

الأهلى، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده السويسري مارسيل كولر على تأجيل ملف التعاقد مع ظهير ايسر الى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

تأجيل التعاقد مع ظهير أيسر

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن كولر قرر تأجيل ملف التعاقد مع ظهير ايسر كبديل لعلى معلول نجم الجبهة اليسرى بالقلعة الحمراء الى الميركاتو الشتوي القادم وذلك نظرا لرغبته في منح الفرصة للاعب الشاب كريم الدبيس.

وأوضح المصدر أن كولر يرغب في الاعتماد على كريم الدبيس كبديل لعلى معلول بداية من منافسات الموسم القادم لذلك تم تأجيل ملف التعاقد مع ظهير ايسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأشار المصدر أن الخيار الاول للاهلى في تدعيم الجبهة اليسرى هو التعاقد مع محمد شكرى ظهير ايسر الفريق السابق وفريق سيراميكا كيلوباترا الحالرف الذي يوجد بند في عقده يسمح للأهلى استعادته مقابل دفع 7 مليون جنيه.

الاطمئنان على حالة إمام عاشور

في سياق آخر أكد مصدر داخل الأهلي تحسن حالة إمام عاشور لاعب الفريق الذي يعاني من الإصابة في وتر العضلة الخلفية.

وأضاف أن إمام عاشور سوف يخضع لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة من أجل الاطمئنان على إصابته وتحديد موعد مشاركته في تدريبات الكرة.

وأوضح أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا والذي يقام خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر المقبل.

وأكدت مصادر داخل الأهلي أن هناك انفراجة في ملف إعارة الجزائري احمد القندوسي لاعب الأهلي في انتقالات الصيف الحالية من أجل قيد مهاجم أجنبي جديد علي حسابه في قائمة الفريق.

أضافت: هناك اتصالات مستمرة مع اللاعب الجزائري واقتربنا بالفعل من الوصول إلي حل مرضي للنادي واللاعب وقريبا سيتم إعلان إعارة اللاعب من أجل قيد المهاجم الأجنبي المنتظر علي حسابه.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على توجيه الدعوة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي لحضور احتفالية تكريم فريق الكرة والتي ستكون ضمن فقرات احتفالية كبري سيتم إقامتها لتكريم الفرق الرياضية بالنادي الأهلي قريبا داخل فرع الأهلي بالتجمع الخامس.

وعلمت فيتو أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي سيكون على رأس المدعوين لحفل احتفالية فريق الكرة.

من ناحية أخرى تخلص الأهلي ثلاث مهاجمين داخل قائمة الفريق قيل انطلاق الموسم الجديد حيث كانت أبرز عبارة يرددها مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في اغلب المؤتمرات الصحفية للفريق عقب المباريات إن الفريق يعاني هجوميا.

كولر تحدث مع مقربين إليه داخل النادي الأهلي في منتصف الموسم الماضي وأكد لهم إنه لو استمر في قيادة الفريق الموسم القادم فإنه سيتخلص من اغلب لاعبي الخط الامامي وهو ما حدث بالفعل في ميركاتو الصيف الجاري وفقا لما تستعرضه السطور التالية..

كولر أوصى مبكرا برحيل شادي حسين مهاجم الأهلي بشكل نهائي وليس علي سبيل الإعارة حيث انتقل اللاعب بالفعل إلى نادي زد.

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض أيضا عودة حسام حسن من الاعارة بنادي سموحة وأكد إنه لا يناسب طريقة لعبه ولا يصلح للأهلي في الوقت الحالي ومن ثم رفض الأهلي إعادة اللاعب وتم تفعيل بند الشراء من جانب سموحة.

وبالأمس رحل محمد شريف إلى الخليج السعودي حيث عانى اللاعب كثيرا الموسم الماضي علي الصعيد الهجومي وأكد كولر إن اللاعب يعاني من أزمات في استغلال الفرص التي يحصل عليها ولم يعد يتبقي في الخط الهجومي سوي محمود كهربا وايضا صلاح محسن العائد من الإعارة بنادي سيراميكا كليوباترا.

يدرس مسئولو النادي الأهلي إقامة احتفالية تكريم الفرق الرياضية بفرع التجمع الخامس في إطار استمرار حملات الدعاية للفرع الجديد ومن أجل توجيه الانظار إليه.

وقالت مصادر داخل الأهلي إنه كان هناك تفكير في إقامة الأحتفالية في ملعب التتش بالجزيرة كما حدث قبل عدة مواسم ولكن الاتجاه الاقوي هو إقامة الأحتفالية في فرع التجمع الخامس.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على تجميد ملف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري في ظل تمسك المدير الفني للفريق الكوري الجنوبي بخدمات اللاعب ورفض التفريط فيه.

وعلمت فيتو أن مفاوضات ضم جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري سيتم تعليقها إلي يناير القادم من أجل الحصول على اللاعب في صفقة انتقال حر خاصة وأن عقده مع ناديه الحالي ينتهي في ديسمبر القادم.