مصدر: غالبية الحكام لم يحصلوا على مستحقاتهم من اتحاد الكرة

مستحقات أزمة مستحقات الحكام، فوجئ عدد من حكام الدوري القسمين الثاني والثالث، بعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى اتحاد الكرة بالرغم من إعلان مجلس الجبلاية انتهاء الأزمة.

وقال مصدر من الحكام: إن اتحاد الكرة قرر صرف مليون و700 ألف جنيه كمستحقات متأخرة للحكام وتم صرفها لحكام منطقة القاهرة فقط.

وتابع: أن معظم حكام منطقة القاهرة وباقي المناطق لم يتسلموا أي مستحقات، وعندما تساءل الحكام رؤساء المناطق عن باقي المستحقات تم رد عليهم: "الفلوس خلصت".

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن عدد قليل من حكام القاهرة فقط هم من تسلموا مستحقاتهم والباقي مازال يعاني بالرغم من اقتراب بداية الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسؤول في رابطة الأندية المحترفة، أن هناك نظامًا جديدًا ستعلنه الرابطة خلال الأيام القادمة، بشأن صرف بدلات حكام الدوري الممتاز بالموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن رابطة الأندية تتجه لأن تحل محل اتحاد الكرة في تسلم بدلات الحكام من الأندية، على أن تقوم الرابطة بصرف بدلات الحكام بشكل فوري بعد انتهاء مباريات الدوري في الموسم الجديد، على أن يتم الصرف من خلال مراقب المباراة أو مراقب الحكام.

صرف البدلات قبل انطلاق المباريات

وتضمنت المقترحات التي ناقشتها رابطة الأندية مؤخرًا، أن يقوم النادي صاحب الأرض في كل مباراة بسداد مستحقات الحكام بشكل فوري؛ بحيث يتم تسليم قيمة البدلات المالية الخاصة بطاقم الحكام قبل انطلاق اللقاء إلى مراقب المباراة أو مراقب الحكام الموجود في الملعب، على أن يتسلم طاقم الحكام البدلات المالية الخاصة به عقب انتهائه من إدارة المباراة.

وجاء المقترح المقدم من رابطة الأندية مشابها لما كان معمولًا به قبل سنوات، حيث كان يتقاضى طاقم الحكام البدل المالي الخاص به من الفريق المضيف عقب المباراة مباراة.

صرف جزء من مستحقات الحكام

وبدأت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، الأسبوع الماضي، إجراءات صرف مستحقات الحكام المتأخرة بمختلف الدرجات.

وأكد مصدر مسئول في لجنة الحكام لـ فيتو، أنه سيتم صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز بعد الانتهاء من صرف بدلات الدرجات الأدنى؛ مشيرا إلى أن الصرف سيشمل حكام مباريات كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة عن الموسم الماضي، وكذلك كأس مصر ومباريات الناشئين ودوري الجمهورية والكرة النسائية وسيتم الصرف لجميع الحكام كاملًا.

وأوضح المصدر، أنه تم توزيع الشيكات للجان الفرعية بالمناطق، وقامت كل لجنة فرعية بعد ذلك بصرف المستحقات للحكام.

بدأ اتحاد الكرة في صرف مستحقات الحكام المتأخرة بعد إرسال اللجان الفرعية، رقم الحساب الخاص بهم واسم البنك، وإرسال الكشوفات بأسماء قضاة الملاعب.

وكانت حالة من الغضب الشديد سيطرت على حكام الدوري الممتاز وزملاءهم في الأقسام الأدنى، بعد تسريب النسبة التي ينوي مجلس الجبلاية صرفها للحكام خلال الساعات القادمة.

بدلات الحكام في كل الدرجات، فيتو