فيتوريا يصل اتحاد الكرة قادما من البرتغال

منتخب مصر، حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على التواجد بمقر اتحاد الكرة بعد وصوله للقاهرة عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها من قبل الجبلاية.

وحرص فيتوريا على التواجد بمقر الجبلاية لاستئناف مهام عمله في تجهيز الفراعنة لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار التي تقام في ضيافة كوت ديفوار يناير المقبل، إلى جانب مواجهة منتخب تونس الودية يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة.

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ويعمل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على قدم وساق لتجهيز الفراعنة لمعسكر أكتوبر المقبل.

وأكد مصدر بمنتخب مصر أن فيتوريا سيعقد جلسة مع الجهاز الفني واتحاد الكرة خلال 10 أيام من أجل حسم موعد ومكان معسكر الفراعنة في أكتوبر المقبل.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة يمتلك عروض إقامة مباريات ودية بإحدى دول الخليج سواء بمواجهة الجزائر في قطر أو عروض أخرى من منتخبات أفريقية على أن تقام المباراة الودية في أكتوبر المقبل بإحدى دولتي السعودية أو الإمارات.

وتابع المصدر: أن فيتوريا سيحسم كافة الأمور الخاصة بمعسكر سبتمبر وأكتوبر المقبلين خلال 10 أيام، على أن يعلن بعدها كافة تفاصيل المعسكرين وموافقته على العروض المقدمة بإقامة معسكر خارجي بإحدى دول الخليج، أو الاكتفاء بمباراة ودية كبرى بالقاهرة.

وأرسل اتحاد الكرة، لعدد من الاتحادات الأفريقية من التصنيف الثاني، لإقامة مباراة ودية مع منتخب مصر خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل.

وأشارت تقارير جزائرية إلى أن منتخب مصر اقترب من مواجهة شقيقه الجزائري وديا في شهر أكتوبر المقبل، بقطر.

ويسعى منتخب مصر لخوض ودية أفريقية أخرى في نفس فترة التوقف الدولي.

إعفاء محمد صلاح من معسكر سبتمبر

ويتجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لإعفاء محمد صلاح قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي من المشاركة في معسكر سبتمبر المقبل، الذي سيتخلله مباراتين، الأولى أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”، أما المباراة الثانية ستكون ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر في تصريح لـ فيتو، أن فيتوريا ينوي إعفاء محمد صلاح من معسكر سبتمبر، لأن مباراة إثيوبيا ستكون مجرد تحصيل حاصل، بعد أن حسم الفراعنة بطاقة التأهل لأمم أفريقيا متصدرا المجموعة أي كانت نتيجة مباراته أمام نظيره الإثيوبي، أما مباراة تونس فرغم أنها تجربة ودية قوية، إلا أن فيتوريا ينوي استغلالها في تجربة بعض العناصر الجديدة، إلى جانب تجهيز أكثر من بديل كفء لمحمد صلاح تحسبا لغيابه عن التشكيلة الأساسية في أي وقت.

أيضا يرغب فيتوريا في كسب ود الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أمل الحصول على موافقاتهم بالسماح للاعب بالمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل، كما أن الأجندة الدولية للمنتخب الأول ستكون مزدحمة خلال الفترة المقبلة وبالتحديد في أكتوبر ونوفمبر ويناير ومارس.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

من المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني مع نظيره الإثيوبي في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر مع إثيوبيا

كما من المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب إثيوبيا على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

يدير مباراة منتخب مصر وإثيوبيا طاقم جابوني بقيادة باتريك تانجي، ويعاونه بوريس ديتسوجو، وستيفين مويو.

ملامح قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر الوطني معسكرا تدريبيا أواخر شهر أغسطس المقبل، استعدادًا لمواجهة نظيره الإثيوبي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 التي تقام في كوت ديفوار، وهي المواجهة التي ستكون تحصيل حاصل بعد أن ضمن الفراعنة التأهل للـ«كان» الأفريقى كأول المجموعة الرابعة عن جدارة واستحقاق.

وبات من المؤكد ألا تشهد قائمة منتخب مصر فى معسكر سبتمبر المقبل أي تغييرات، بعدما استقر فيتوريا على القوام الأساسى لمنتخب الفراعنة فى الفترة الماضية، باستثناء ضم عنصر أو عنصرين لتجربتهما، فى ظل رغبة الخواجة فى إراحة بعض العناصر الأساسية خلال مواجهة إثيوبيا فى ختام تصفيات الأمم الأفريقية.

قائمة المحترفين

أما عن قائمة المحترفين فى معسكر سبتمبر المقبل، فتتجه النية لدى روى فيتوريا لعدم استدعاء كل اللاعبين المحترفين، وربما يكون اعتماده أكثر على لاعبى الدورى المحلى لعدم أهمية مباراة إثيوبيا خاصة أنها ستقام في القاهرة.

وربما يقوم فيتوريا باستدعاء بعض اللاعبين المحترفين الذين لم يتم استدعاؤهم من قبل خلال فترة ولاية روى فيتوريا من أجل تقييم مستواهم عن قرب أمثال سام مرسى لاعب إبسويتس تاون الإنجليزي أو أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندي.

وبات من المرجح أن يشهد معسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل استدعاء حارس مرمى أو حارسين من الدورى المحلى، خاصة بعد تراجع مستوى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول بنادى الزمالك، والأقرب محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا إلى جانب محمد الشناوى حارس الأهلى ومحمد أبو جبل حارس البنك الأهلي.

عودة بعض اللاعبين

وينتظر أن تشهد قائمة منتخب مصر في معسكره المقبل عودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن صفوف الفراعنة فى معسكر يونيو الماضى بسبب الإصابة وأبرزهم ثنائي اتحاد جدة السعودى أحمد حجازي وطارق حامد ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وعمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلي حال استعاد فورمته الفنية المعروفة.