تحذير أممي من التطورات الخطيرة للاشتباكات في طرابلس

حذرت الأمم المتحدة من خطورة تطورات الاشتباكات في طرابلس، واحتمالات التصعيد، وطالبت بالوقف الفوري للمعارك.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس الإثنين، وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين.

حماية المدنيين

كما دعت البعثة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسئوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.

وفي السياق، عبرت البعثة عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية، لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

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الحوار لمعالجة الخلافات

وشددت على الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، معلقة بالقول: "العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار".

ويأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس منذ فجر اليوم الثلاثاء، بين اللواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتين لوزارة الداخلية.

القبض على آمر اللواء 444

وكانت الاشتباكات قد اندلعت مساء أمس بعد القبض على آمر اللواء 444، عقيد محمود حمزة في مطار معيتيقة، من قبل قوة الردع والشرطة القضائية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر حالة من الهلع أصابت رواد أحد الأسواق في عين زارة من العائلات "ملكية مول" بعد سقوط قذائف أمامه جراء تبادل النيران.

دخول الدبابات لمناطق الاشتباك

فيما أظهرت بعض المقاطع تبادل النيران بأسلحة خفيفة ومتوسطة داخل مناطق سكنية، كما تم تأكيد دخول بعض الدبابات لمناطق الاشتباك، بعد رصد إحداها وهي تدوس سيارة مدنية في طريق الشوك.

من جانبها، نشرت قوة الردع مقطعًا مصورًا تظهر خلاله أفراد وسيارات أحد سرايا اللواء 444 تم القبض عليهم أثناء الاشتباك.

المجلس الأعلى للدولة الليبي

من جانبه، علق المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، على خلفية الاشتباكات بين مليشيات الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة ومليشيا اللواء ٤٤٤ في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس الأعلى للدولة الليبي في بيانه، نرفض أي حروب جديدة في جميع ربوع ليبيا وليس طرابلس فقط.

كما أصدر البرلمان الليبي بيانا اليوم الثلاثاء، طالب فيه المليشيات والفصائل المسلحة في طرابلس لوقف إطلاق النار وتغليب لغة العقل وفتح ممرات أمنة للمدنيين.

اتساع دائرة القتال

وقد توسعت دائرة القتال بين ميليشيا الردع ومليشيا اللواء ٤٤٤، وتسببت في سقوط ما لا يقل عن ٩ قتلى و٢٦ مصابا حتى الآن.

وفي وقت سابق، من اليوم كشفت تقارير إعلامية ليبية، أن هناك اتفاقا بين عبدالحميد الدبيبة ورئيس ميليشيا الردع عبدالرؤوف كاره، لاعتقال آمر مليشيا اللواء ٤٤٤، محمود حمزة في مطار معيتيقة.

ومنذ أحداث ٢٠١١ وتدخل الناتو ظهرت ميليشيات إرهابية عديدة في العاصمة طرابلس والتي تتشكل على أنواع، منها المؤدلج دينيا مثل التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأخرى نشأت على أساس عرقي ومناطقي مثل ميليشيات الأمازيغ، ونوع ثالث تأسس لأسباب إجرامية بحتة كعصابات مسلحة، مثل مليشيات الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتهريب المخدرات والسلاح، وقطع الطرق، وغيرها من جرائم.

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