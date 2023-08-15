الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

خبير: اشتباكات طرابلس تكشف الانقسام بين الميليشيات المسلحة

اشتباكات ليبيا، فيتو
اشتباكات ليبيا، فيتو

قال محمد الجزار الباحث في الشئون الأفريقية،  إن السبب الرئيسي للاشتباكات التي اندلعت مساء أمس الإثنين  بطرابلس  بين قوات جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في ليبيا،  وقوات " اللواء 444 قتال " التابع للرئاسة  قيام قوات جهاز الردع بالقبض على محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال، أثناء تواجده في مطار معيتيقية متوجها إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

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تطورات الأوضاع في الساحة الليبية 

وأضاف محمد الجزار أن هذه  الإجراءات المتخذة في  حق محمود حمزة ، تسببت في  قيام أتباعه من قوات " اللواء 444 قتال " برفضهم للقبض عليه، لتندلع بعدها اشتباكات دامية مع  قوات الردع.

وأكد الباحث في الشئون الأفريقية أن دائرة القتال ستتسع خلال الفترة المقبلة وامتدت الاشتباكات بينهما إلى عدة مناطق شملت طريق الشوك، والفرناج، والسبعة والداون في ‫ترهونة وعين زارة، ومنطقة مول "الملكية" وطريق الشط، وجميعها مناطق سكنية مدنية في طرابلس. ‬

وأشار الجزار إلى أن هناك مخاوف من  استهداف الطائرات الموجودة في مطار معيتيقية لذالك تم نقل عدد منها إلى مطار مصراتة خشية لإصابتها. 

وأضاف الجزار أنه فيما يتعلق بتأثير هذه الأزمة على الوضع الليبي العام فإنه تعبر عن الانقسام المتجذر داخل الميليشيات  العسكرية في غرب ليبيا، والذي يوحي بأن مستقبل العملية الانتخابية لن يمر بسلام في حالة استمرار هذا الانقسام، واستمرار انقسام المؤسسة العسكرية، والميلشيات المسلحة المتخاصمة التي لا تعمل على مصلحة الوطن وإنما تعمل لمصالحها الشخصية.

 

مجلسا النواب والدولة الليبيان يطالبان بوقف القتال في العاصمة طرابلس 

وفي السياق ذاته قال المجلس الأعلى للدولة الليبي في بيانه، نرفض أي خروب جديدة في جميع ربوع ليبيا وليس طرابلس فقط.

وأصدر البرلمان الليبي بيانا اليوم الثلاثاء،  طالب فيه المليشيات والفصائل المسلحة في طرابلس لوقف إطلاق النار وتغليب لغة العقل وفتح ممرات أمنة للمدنيين.

وتوسعت دائرة القتال بين ميليشيا الردع ومليشيا اللواء ٤٤٤، وتسببت في سقوط ما لا يقل عن ٩ قتلى و٢٦ مصابا حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم كشفت تقارير إعلامية ليبية، أن هناك اتفاقا بين عبدالحميد الدبيبة ورئيس ميليشيا الردع عبدالرؤوف كاره، لاعتقال آمر مليشيا اللواء ٤٤٤، محمود حمزة في مطار معيتيقة.

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من بينها قوات الردع والـ 444، أبرز المليشيات المنتشرة في غرب ليبيا

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صراع الميليشيا، ليبيا على صفيح ساخن والشوارع تتحول إلى ثكنات عسكرية

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