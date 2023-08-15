ريال مدريد يوجه صدمة جديدة إلى ليفربول

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي موقفا صعبا في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بسبب خسارته لأكثر من صفقة مميزة.

وحاول ليفربول التعاقد مع الإكوادوري الدولي مويسيس كايسيدو لاعب برايتون، لكنه انضم رسميا إلى تشيلسي، كما تعطلت مفاوضات التوقيع مع روميو لافيا من ساوثهامبتون، بسبب رغبة اللاعب أيضا في الانتقال إلى البلوز.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يبحث ليفربول عن حل جديد في الميركاتو، بسبب حاجة الفريق الماسة لضم لاعب في خط الوسط.

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وأشارت إلى أن ليفربول وجه اهتمامه صوب ثنائي ريال مدريد أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي، عقب فشله في التوقيع مع كايسيدو ولافيا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول حصل على رد صادم من الميرنجي، الذي لا يفكر في بيع اللاعبين هذا الصيف.

موسوعة جينيس تسخر من صفقات ليفربول

سخر الحساب الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، من وضع ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان العديد من اللاعبين قد رفضوا الانتقال للريدز هذا الصيف، وأبرزهم مويسيس كايسيدو وروميو لافيا وأوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي.

وكتب أحد المستخدمين على تويتر "ليفربول سيكسر الرقم القياسي لعدد المرات التي يتعرضون فيها للرفض في سوق الانتقالات".

ورد الحساب الرسمي لموسوعة جينيس على هذه التغريدة بكتابة كلمة واحدة "مضحك".

ليفربول يتعادل أمام تشيلسي

ومن ناحية أخرى تعادل فريق ليفربول مع مضيفه تشيلسي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل لويس دياز هدف ليفربول من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 18، وتعادل أكسيل ديساسي لفريق تشيلسي في الدقيقة 37.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 76 وحل مكانه هارفي إليوت، وبدا الغضب واضحا على محمد صلاح.