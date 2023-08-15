الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

منطقة الوعظ الديني بأسيوط تنفذ 75 ندوة توعوية ومؤتمر لمواجهة ظاهرة الطلاق

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن منطقة الوعظ والدعوى والإعلام الديني بأسيوط تنظم مؤتمرًا في 21 أغسطس الجاري و75 لقاء وندوة توعوية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة عن مواجهة ظاهرة الطلاق وآثاره على المجتمع والحلول المقترحة للحد منه وذلك انطلاقًا من الدور المنوط بها في رصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية التي تعد عماد المجتمع ودليل ترابطه والاهتمام الذي يوليه بهذا الشأن وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاءه بديوان عام المحافظة مع الشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوى والإعلام الديني بمنطقة وعظ أسيوط.

مجمع البحوث الإسلامية 

وأكد المحافظ على دور مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومناطق الوعظ والإعلام الديني ولجان الفتوى من رصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعي والإصلاح بين المواطنين ولم الشمل لافتًا إلى أهمية مواجهة ظاهرة الطلاق والحد منها لما لها من آثار سلبية على المجتمع وما يترتب عليها من مشاكل عديدة الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه.

تأهيل المقبلين على الزواج 

وأشاد اللواء عصام سعد بما توليه القيادة السياسية والأجهزة المعنية من اهتمام بتلك الظاهرة التي تؤثر على جهود التنمية وتماسك المجتمع وأمنه حيث قامت ببعض الجهود والمبادرات للحد من انتشار هذه الظاهرة ومنها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بهدف الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التفكك وصندوق تأمين الأسرة بهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها ومشروع مودة بهدف تأهيل الأشخاص المقبلين على الزواج ومشروع مستورة بهدف تمكين المرأة ومساعدتها على إنشاء مشروعات متناهية الصغر وحملة عاشروهن بالمعروف التي أطلقها الأزهر وغيرها من المشروعات والحملات مطالبًا بتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية وتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة وتزويدهم بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تسهم في تكوين أسرة متماسكة حريصة على استمرارها.

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من جانبه أوضح الشيخ سيد عبد العزيز أن منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط تقوم برصد بعض الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع ومنها قضية الطلاق فقد تم وضع خطة عمل خلال شهر أغسطس الجاري لتنفيذ لقاءات وندوات بالقرى والنجوع والمراكز على مستوى المحافظة عن "ظاهرة الطلاق الآثار والحلول المقترحة" بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والمجلس القومي للمرأة وجامعتي أسيوط والأزهر ومديرية الأوقاف ومديرية الثقافة ومديرية التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات وهيئة بلان انترناشيونال وجمعية  الطفولة والتنمية بأسيوط.

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