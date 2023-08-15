الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف لجان التفتيش على تطبيق منظومة التقنين بالمراكز والأحياء

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا، بديوان عام المحافظة، مع القيادات التنفيذية للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المنظومة الالكترونية للتقنين وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لمناقشة تسريع وتيرة العمل بمظومة التقنين واستعراض الموقف الحالي من حيث عدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها وما تم تحريره من عقود لزيادة معدلات الأداء وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 حضر الاجتماع كل المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والمهندس عارف محمد علي مدير الإصلاح الزراعي بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء ومسئولي التقنين وأملاك الدولة بالمراكز والأحياء.

Advertisements

منظومة التقنين 

استعرض المحافظ الموقف التنفيذى لسير العمل بمنظومة التقنين بالمراكز والأحياء والإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء معدل الإنجاز ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي وعدد العقود التي تم تحريرها وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.

لجنة تفتيش ومتابعة 

ووجه محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطوات التقنين بالمراكز والأحياء ورصد أية سلبيات ووضع الحلول والمقترحات لتلافي تلك الملاحظات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة الأجهزة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك في إطار خطة المحافظة بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.

محافظ أسيوط يتابع تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة

توريد 139 ألفا و53 طن قمح لصوامع وشون أسيوط

وأكد محافظ أسيوط أنه تم الاتفاق على التنسيق وتضافر كافة الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا على استمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التصدي لأية محاولات للبناء المخالف سواء بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خاصة وأن ملف إزالة التعديات يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور مصطفى مدبولي المتغيرات المكانية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المنظومة الالكترونية املاك الدولة عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط وحدة المتغيرات المكانية

مواد متعلقة

حاسبات أسيوط تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات في مسابقة "صنع مصر"

توريد 139 ألفا و53 طن قمح لصوامع وشون أسيوط

إزالة 44 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

طب أسيوط تقدم برنامجًا دراسيًا بنظام الساعات المعتمدة للعام الجديد

وصول 7460 تختة مدرسية لإحلال وتجديد الأثاث المدرسي بأسيوط

استمرار أعمال تركيب الانترلوك بجميع شوارع ديروط في أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى الرمد للعيون لمتابعة سير العمل

استكمال محاكمة المعلم قاتل الطفلة ريناد بمدرسة ابتدائية في أسيوط بعد قليل

الأكثر قراءة

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

اللي عاوز حاجة ياخدها، شيبة يلغي جميع حفلاته حدادا على والدته

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

طبيب يوضح الفرق بين أعراض نزلة البرد ومتحور كورونا الجديد Eg.5

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

بغرض لم شمل الأسرة، محافظ الجيزة يعتمد مقترح نظام النقل بالبدل بالمدارس التجريبية

ننشر نص الحكم بحبس أحمد فلوكس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه (مستند)

أستاذ باليابان يكشف سر ارتفاع تنسيق طب فاقوس ودمياط ويتعجب من هندسة البترول

Advertisements

منوعات

المزيد

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

انهيارات أرضية وفيضانات وبرك طينية تجتاح إيطاليا

ارتفاع قياسي في أعداد المشردين بأمريكا

إجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان" باليابان، ومشاهد مرعبة لشدة الإعصار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 15-8-2023

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، مؤشر الذهب عالميا 15-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

جوائز مسابقة الخطيب المثالي لعام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

تفسير حلم العدس في المنام وعلاقته بالتعب والهموم ووجود منغصات في الحياة

دعاء الفجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية