الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أعراض التهاب المسالك البولية، النساء أكثر عرضة للإصابة

إلتهاب المسالك البولية،
إلتهاب المسالك البولية، فيتو

أعراض التهاب المسالك البولية، من المشاكل الصحية الشائعة، والتي بمكن علاجها سريعًا، وتعد النساء هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية عن الرجال، وكلما كان اكتشاف أعراض التهاب المسالك البولية مبكرًا، كلما كان العلاج أسرع، وكلما أمكن تجنب المضاعفات، والسيطرة عليها.


وأكد الدكتور محمد موسى استشاري المسالك البولية، أن هناك نوعين من التهاب المسالك البولية، فهناك التهاب المسالك البولية السفلية، والتي تعرف بالتهابات المثانة، وهي بسيطة وتزول عادة في غضون أيام قليلة ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية، وهناك إلتهاب المسالك البولية العلوية، وتعرف بالتهابات الكلى أو الحالب، وإن كانت الأعراض متشابهة، لكن الأخيرة إن لم يتم علاجها سريعًا،  فيمكن أن تلحق الضرر بالكلى أو تنتشر في مجرى الدم.

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أعراض التهاب المسالك البولية

اعراض إلتهاب المسالك البولية


ويستعرض الدكتور محمد موسى، في السطور التالية، أعراض التهاب المسالك البولية السفلية، وأعراض التهاب المسالك البولية العلوية.

 

أعراض التهاب المسالك البولية السفلية
تُعرف أيضا باسم، التهابات المثانة، وأعراضها، كالتالي.
الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد
ألم أو إزعاج عند التبول
التبول المفاجئ
الشعور وكأنك غير قادر على إفراغ مثانتك بالكامل
ألم أسفل بطنك
بول عكر أو كريه الرائحة أو يحتوي على دم
الشعور بشكل عام بالتوعك والألم والتعب.

 

أعراض التهابات المسالك البولية العلوية
تُعرف باسم، التهابات الكلى أو الحالب، ويمكن أن تسبب هذه الالتهابات نفس أعراض عدوى المسالك البولية السفلية، مع الأعراض التالية.
ارتفاع في درجة الحرارة (حمى)
ألم في جانبيك أو ظهرك
الرجفة والقشعريرة
الشعور بالارتباك والأرق

 

علاج التهاب المسالك البولية

التهاب المثانة ه

أضاف الدكتور محمد، أنه عادة ما يتم علاج التهاب المسالك البولية بجرعة قصيرة الأمد من المضادات الحيوية، لمدة 3 أيام، وقد تحتاج المرأة الحامل، والأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر خطورة إلى مدة علاج أطول.


وستختفي الأعراض عادة في غضون 3 إلى 5 أيام من بدء العلاج، مع التأكد من إستكمال جرعات المضادات الحيوية التي وصفها، الطبيب، حتى لو كنت تشعر بتحسن.
كذلك يمكن أن تساعد مسكنات الآلام، مثل الباراسيتامول في تخفيف أي ألم، مع ضرورة شرب الكثير من الماء والسوائل.

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