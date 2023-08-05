أعراض التهاب المعدة وطرق علاجها
يعاني بعض الأشخاص من مرض التهاب المعدة التي تحدث معها عدة أعراض مزعجة للمرضى مثل الشعور بالغثيان والآلام في البطن.
وفي التقرير التالي تستعرض فيتو أبرز أسباب التهاب المعدة وأعراضها وطرق علاجها.
سبب التهاب المعدة
يمكن أن يحدث التهاب المعدة بسبب التهيج الناتج عن الإفراط في تناول الكحول أو القيء المزمن أو الإجهاد أو استخدام بعض الأدوية مثل الأسبرين أو غيره من الأدوية المضادة للالتهابات وذلك وفقا لموقع"Web MD".
وقد يكون ناتج عن ارتجاع العصارة الصفراوية إلى المعدة من القناة الصفراوية وإذا ترك التهاب المعدة دون علاج فقد يؤدي إلى فقدان شديد للدم وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.
أعراض التهاب المعدة
تختلف أعراض التهاب المعدة بين الأفراد ولا توجد أعراض عند كثير من الأشخاص ومع ذلك الأعراض الأكثر شيوعا الشعور بغثيان أو اضطراب المعدة وانتفاخ البطن بالإضافة إلى آلام البطن وعسر الهضم وقد يشعر المرضى بحرقان في المعدة بين الوجبات أو في الليل ومن ضمن الأعراض فقدان الشهية أو التقيؤ دمًا أو مادة شبيه بلون القهوة.
تشخيص التهاب المعدة
يتم تشخيص التهاب المعدة عن طريق الكشف الإكلينيكي حيث يراجع الطبيب التاريخ المرضي للشخص المصاب وقد يتم إجراء منظار من خلال الفم إلى أسفل المعدة للكشف عن بطانة المعدة.
ويتحقق الطبيب من الالتهاب وقد يأخذ عينة صغيرة من الأنسجة ثم يرسلها للتحليل ومن الممكن أن يتم تشخيص التهاب المعدة عند إجراء فحوصات دم مثل فحص عدد خلايا الدم الحمراء لدي الشخص المصاب لتحديد ما إذا كنت مصابًا بفقر الدم.
مما يعني أن المريض ليس لديه ما يكفي من خلايا الدم الحمراء ومن الممكن أن يتم إجراء اختبار الدم الخفي في البراز للكشف عن وجود دم من عدمه وإذا كان هناك دم فستك فستكون تلك علامة محتملة على التهاب المعدة.
علاج التهاب المعدة
عادة ما يكون علاج التهاب المعدة أدوية مضادات الحموضة لتقليل حمض المعدة مع تجنب الأطعمة الحارة والتوابل والتخلص من الأطعمة المهيجة من النظام الغذائي مثل اللاكتوز من منتجات الألبان أو الجلوتين وإذا كان التهاب المعدة ناتجًا عن فقر الدم الخبيث فسيتم إعطاء جرعة فيتامين ب 12 وبمجرد علاج المشكلة الأساسية عادة ما يختفي التهاب المعدة معاها.
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