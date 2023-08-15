الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أشهرها بقلظ، موسكو تترجم أعمال الشاعر الراحل شوقي حجاب للغة الروسية

شوقي حجاب،فيتو
شوقي حجاب،فيتو

اهتمت إحدى دور النشر الروسية بترجمة أعمال الشاعر والكاتب والمخرج المسرحي الكبير الراحل شوقى حجاب إلى اللغة الروسية ،  على أن تنطلق الترجمة بقصص الأطفال التى أبدع فيها شوقي حجاب شاعرا وكاتبا ومخرجا.
وكانت المبادرة قد بدأت من  الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، وتم ترشيح بعض الأعمال التى اختارها شوقي حجاب بنفسه قبل الرحيل.

 وعندما تلقت الجمعية ردا من دار النشر الروسية حرص شريف جاد رئيس الجمعية  على نقل الخبر للشاعر الكبير الذى كان يعالج في إحدى المستشفيات واستقبل الخبر بسعادة رغم الألم الشديد الذى عاشه حجاب في مشوار علاجه الأخير،  وعلق شوقى حجاب على ترجمة أعماله للغة الروسية بقوله خبر مهم وإحنا اتربينا على الأدب الروسي، وتمنى شوقي حجاب أن يرى كتبه باللغة الروسية ولم يسعفه القدر.

Advertisements

جدير بالذكر أن شوقي حجاب حاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2021، كما تم تكريمه في مهرجان القاهرة لسينما الطفل، وهو شقيق الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب.

وأشار جاد إلى أن إبداع شوقى حجاب سيظل باقيا فى الوجدان ولن  ينسى الناس الشخصيات التى ابتكرها حجاب وأسعدتهم مثل بقلظ مع الإعلامية نجوى إبراهيم وكوكي كاك مع النجمة إيمان الطوخى.


وأكد جاد حرص جمعية الخريجين على متابعة عملية الترجمة للروسية حتى تنتهي لتكون إهداء لأسرته ومحبيه بعد أن  لعب دورا كبيرا من خلال إبداعاته المتنوعة فى تشكيل وعى الطفل العربي من خلال أعمال هادفة ساهمت فى غرس القيم الوطنية في الأطفال حيث كان شوقى حجاب يمتلك القدرة على مخاطبة الأطفال بأسلوب مبسط حتى في الموضوعات الأكبر من سنهم مثل فكرة الضمير وحب الوطن ومصطلحات الليبرالية والديمقراطية والبيروقراطية وحروب المياة وغيره.

txt

ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة الوقود في روسيا إلى 25 قتيلا وعشرات المصابين (فيديو)

txt

بوتين: روسيا تعمل على تعزيز التعاون العسكري مع شركائها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الإعلامية نجوى إبراهيم الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية الجامعات الروسية قصص الأطفال روسيا البيت الروسي بالقاهرة

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة الوقود في روسيا إلى 25 قتيلا وعشرات المصابين (فيديو)

روسيا تزود غواصات نووية جديدة بصواريخ تسيركون فرط الصوتية

البيت الروسي بالقاهرة ينظم ندوة مفتوحة حول التعليم في موسكو (صور)

البيت الروسي ينظم مهرجانا احتفالا بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

صافيناز كاظم تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر عرض مكتبتها للبيع

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

المقاولون يغرد خارج السرب، من يتدخل لإيقاف تعنت الأندية في احتراف اللاعبين؟

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

Advertisements

منوعات

المزيد

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

رجل مضطرب يتسبب في إلغاء 32 رحلة جوية بأستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

أذكار المساء، نص أذكار المساء مكتوبة كاملة

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

المزيد
الجريدة الرسمية