أشهرها بقلظ، موسكو تترجم أعمال الشاعر الراحل شوقي حجاب للغة الروسية

اهتمت إحدى دور النشر الروسية بترجمة أعمال الشاعر والكاتب والمخرج المسرحي الكبير الراحل شوقى حجاب إلى اللغة الروسية ، على أن تنطلق الترجمة بقصص الأطفال التى أبدع فيها شوقي حجاب شاعرا وكاتبا ومخرجا.

وكانت المبادرة قد بدأت من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، وتم ترشيح بعض الأعمال التى اختارها شوقي حجاب بنفسه قبل الرحيل.

وعندما تلقت الجمعية ردا من دار النشر الروسية حرص شريف جاد رئيس الجمعية على نقل الخبر للشاعر الكبير الذى كان يعالج في إحدى المستشفيات واستقبل الخبر بسعادة رغم الألم الشديد الذى عاشه حجاب في مشوار علاجه الأخير، وعلق شوقى حجاب على ترجمة أعماله للغة الروسية بقوله خبر مهم وإحنا اتربينا على الأدب الروسي، وتمنى شوقي حجاب أن يرى كتبه باللغة الروسية ولم يسعفه القدر.

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جدير بالذكر أن شوقي حجاب حاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2021، كما تم تكريمه في مهرجان القاهرة لسينما الطفل، وهو شقيق الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب.

وأشار جاد إلى أن إبداع شوقى حجاب سيظل باقيا فى الوجدان ولن ينسى الناس الشخصيات التى ابتكرها حجاب وأسعدتهم مثل بقلظ مع الإعلامية نجوى إبراهيم وكوكي كاك مع النجمة إيمان الطوخى.



وأكد جاد حرص جمعية الخريجين على متابعة عملية الترجمة للروسية حتى تنتهي لتكون إهداء لأسرته ومحبيه بعد أن لعب دورا كبيرا من خلال إبداعاته المتنوعة فى تشكيل وعى الطفل العربي من خلال أعمال هادفة ساهمت فى غرس القيم الوطنية في الأطفال حيث كان شوقى حجاب يمتلك القدرة على مخاطبة الأطفال بأسلوب مبسط حتى في الموضوعات الأكبر من سنهم مثل فكرة الضمير وحب الوطن ومصطلحات الليبرالية والديمقراطية والبيروقراطية وحروب المياة وغيره.

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