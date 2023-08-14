بوتين: روسيا تعمل على تعزيز التعاون العسكري مع شركائها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" إن روسيا تعمل على تعزيز التعاون العسكري مع شركائها.

وأضاف بوتين أن حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في منتدى "آرميا – 2023"، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة على تعميق الشراكة والتعاون العسكري التقني مع جميع الدول التي تدافع عن مصالحها.

وأضاف: نقترح تطوير التعاون في تدريب الأفراد والعسكريين وتنظيم التدريبات، متابعا:" نأمل في أن يعزز منتدى "الجيش" الشراكة العسكرية والعسكرية التقنية لضمان الأمن في العالم.

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وكان منتدى "آرميا 2023" افتتح في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين ويستمر حتى 20 أغسطس، بحضور دولي كبير، حيث تكشف الشركات الروسية المصنعة للسلاح عن أحدث ابتكاراتها الجديدة ومشاريعها المستقبلية الفريدة.

وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرحي شويجو المنتدى العسكري والأسلحة الجديدة المعروضة فيه، حيث قام بجولة في أقسام المعرض المختلفة، وأطلع على أحدث أنواع المسيرات والمروحيات وأسلحة الطائرات الروسية.

وقال وزير الدفاع الروسي: أن الأسلحة الروسية تظهر فعاليتها في أوكرانيا وأن الأسلحة الغربية أظهرت وجود سلبيات كبيرة فيها، مشيرا الي أن الشركات الروسية تعمل على تعزيز الصناعات العسكرية

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي:المنتدى العسكري يبني الجسور بين المنتجين والمستخدمين للأسلحة الحديثة.

أما وزير الدفاع البيلاروسي، فقال:المنتدى العسكري التقني يفتح المجال أمام تبادل الأفكار والخبرات العسكرية.

الأسلحة الحديثة في المعرض

وفي أرض المطار استعرض شويغو:مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس وأحدث وسائل التدمير التي تزود بها، كما استعرض ايضا:

الطائرتان "سو-30 إس إم2" و"سو-34".

مروحية النقل العسكري "مي-26 تي2بي".

المروحية القتالية الحديثة من طراز "مي-28 إن إم"

المروحية متعددة الأغراض "كا-32 آ11إم".

ومروحية الاستطلاع والهجوم الحديثة من طراز "كا-52 إم" المزودة بصواريخ "فيخر-1" الموجهة وأحدث صاروخ موجه "جو-أرض" من طراز "إزديليه-305".

المسيرات "إينوخوديتس" و"تيرميت" و"ألتيوس-رو" و"فوربوست إر" و"غروم" و"شيرشن".

كما أطلع شويغو على عمل مجمع متنقل لتصليح الطائرات العسكرية، يمكنه تصليح محركات الطائرات في الظروف الميدانية.