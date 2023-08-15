الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

السجن عامين لـ 4 متهمين شرعوا في قتل مواطن بالصف

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 4  بالحبس مدة عامين، لاتهامهم باستعراض القوة والشروع في قتل شخص بسبب خلافات حول قطعة أرض بمنطقة الصف.

وتضمن الحكم معاقبة اثنين آخرين هاربين، لاشتراكهما في القضية بالسجن المشدد 15 سنة.

 

الاتهامات الموجهة للمتهمين بالشروع في قتل المجني عليه

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 17163 لسنة 2022 جنايات الصف، أن المتهمين "ایمن. ح"، هارب، وأشقائه "عصام"، و"عبدالله"، هارب، و"هاني"، و"عبدالرحمن"، و"رجب.ش"، بأن المتهمين في يوم 24 نوفمبر العام الماضي بدائرة مركز شرطة الصف، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل "عبده. ج" قاصدين ترويعه وتخويفه والحاق الأذى المادي والمعنوي به أو الإضرار بممتلكاته والتأثير في إرادته، لفرض السطوة وتكدير أمنه وسكينته.

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كما أحرزوا سلاحًا ناريا "بندقية الية " وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفسه وتكدير آمنه وسكينته وطمانينته.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على إزهاق روحه، على إثر خلاف بينهما، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول سلاحا ناريا بوجهه وأطلق صوبه عيارًا ناريًا فأحدث إصابته، إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهي مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية الية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر "خمسة طلقات" مما تستخدم على السلاح موضوع الاتهام السابق.

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