زهران القاسمي، تفاصيل ندوات وحفلات توقيع الفائز بالبوكر 2023 في مصر

تنظم دار صفصافة للنشر والتوزيع عدد من حفلات التوقيع والفعاليات لمناقشة أعمال الروائي زهران القاسمي خلال زيارته الأولى لمصر والتي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأعلنت دار صفصافة للنشر، عن مواعيد حفلات التوقيع والندوات التى تستضيف فيها الروائي العُماني زهران القاسمي وأماكنها، بداية من يوم السبت 19 أغسطس وحتى يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري، وتبدأ الفعالية فى الساعة السابعة مساء، بكل من مكتبة ديوان بالزمالك، مكتبة تنمية في المعادي، نادي الكتاب المنصورة حزب التجمع، مكتبة الإسكندرية، ومكتبة ميكرفون بالدقي.

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الروائي زهران القاسمي

زهران القاسمي شاعر وروائي عُماني، من مواليد دماء والطائيين بسلطنة عُمان، عام 1974. صدر له أربع روايات: "جبل الشوع" (2013)، " القنّاص" (2014)، "جوع العسل" (2017) و"تغريبة القافر" (2021)، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و"سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009) وو"سيرة الحجر 2" (نصوص، 2011).

حصل على جائزة الجائزة العالمية للرواية العربية – البوكر العربية – عن روايته تغريبة القافر لعام 2023، كما حصدت رواية (القناص) جائزة الإبداع الثقافي من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2015.

رواية تغريبة القافر

"تغريبة القافر" رواية مائية تعيد للراوي وظيفته الأولى وهي ريّ الناس وإشباع ظمئهم، تدور أحداث الرواية في إحدى القرى العُمانية وتحكي قصة أحد مقتفي أثر الماء، تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية، تكون حياة القافر منذ ولادته مرتبطة بالماء، فأمّه ماتت غرقًا، ووالده طُمر تحت قناة أحد الأفلاج حيث انهار عليه السقف، ينتهي سجينًا في قناة أحد الأفلاج ليبقى هناك يقاوم للبقاء حيًا، تعمل الرواية من منطقة جديدة في السرد، هي ذاكرة الأفلاج، والأفلاج نظام فلاحي لريّ البساتين، مرتبط بالحياة القروية في عُمان ارتباطًا وثيقًا دارت حولها الحكايات والأساطير.