الأربعاء 24 مايو 2023
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ثقافة وفنون

فوز البلغاري جوسبودينوف بجائزة البوكر الدولية عن روايته "ملجأ الزمن"

فوز جوسبودينوف بجائزة
فوز جوسبودينوف بجائزة البوكر الدولية، فيتو

فاز الكاتب البلغاري جورجي جوسبودينوف والمترجمة أنجيلا رودل بـ جائزة البوكر الدولية، الثلاثاء، عن رواية "تايم شيلتر (ملجأ الزمن)، وهي رواية هزلية قاتمة حول الجاذبية الخطيرة للحنين إلى الماضي.

 

جائزة البوكر الدولية

وتفوق الكتاب على خمسة مرشحين آخرين في القائمة النهائية لـ جائزة البوكر، التي تعترف بالأعمال الروائية المترجمة إلى اللغة الإنجليزية من جميع أنحاء العالم.

وإلى جانب الشهرة والمكانة اللتين يحظى بهما الفائز بهذه الجائزة المرموقة، تمنح اللجنة أيضًا الروائي جائزة مالية يتقاسمها مناصفة مع المترجم، وذلك في مسعى منها لتأكيد الدور الريادي للمترجمين في هذا المجال.

الكاتب البلغاري جورجي جوسبودينوف

وبذلك سيحصل جوسبودينوف وأنجيلا رودل التي ترجمت روايته إلى الإنجليزية على مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألف دولار) يتقاسمانها مناصفة.

 

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وتتخيل الرواية عيادة تعيد إنشاء الماضي، حيث يعيد كل طابق من العيادة إنتاج عقد مختلف، يهدف إلى مساعدة الأشخاص المصابين بالخرف على فتح ذكرياتهم، وسرعان ما تصبح نقطة جذب للأشخاص الذين يتوقون للهروب من العالم الحديث.

وقال جوسبودينوف (55 عامًا) إنه بدأ كتابة كتابه عن "تسليح الحنين إلى الماضي" في عام 2016، وهو العام الذي انتخب فيه دونالد ترامب واستفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه كان وقتًا ينتشر خلاله "القلق في الهواء".

وأضاف "أردت أن أكتب رواية عن وحش الماضي"، "لأنه يمكنك أن ترى في هذا الوقت... تلك السياسة الشعبوية، في الواقع، دفعوا لنا شيك الماضي الفارغ".

وقالت الروائية الفرنسية ليلى سليماني، التي ترأست لجنة التحكيم، إنها "رواية رائعة مليئة بالسخرية والكآبة".

وقالت: "إنه عمل عميق للغاية يتعامل مع سؤال معاصر وأيضًا سؤال فلسفي: ماذا يحدث لنا عندما تختفي ذكرياتنا؟"

لكنها أيضا رواية عظيمة عن أوروبا، القارة التي تحتاج إلى مستقبل، حيث يتم إعادة اختراع الماضي وحيث يمكن أن يكون الحنين إلى الماضي سما".

جوسبودينوف هو واحد من أكثر المؤلفين المترجم لهم في بلغاريا، كما فاز كتابه "مأوى الوقت" بجائزة ستريجا الأوروبية الإيطالية للأدب المترجم إلى الإيطالية.

وتمنح جائزة بوكر الدولية كل عام لعمل روائي مترجم ينشر في المملكة المتحدة أو أيرلندا.

تم إنشاء الجائزة لتعزيز واقع الروايات المكتوبة بلغات غير الإنجليزية - والتي لا تمثل سوى حصة صغيرة من الكتب المنشورة في بريطانيا – ولمنح التقدير لعمل المترجمين الأدبيين.

وكان الفائزان في العام الماضي هما الكاتب الهندي جيتانجالي شري والمترجمة الأمريكية ديزي روكويل عن رواية "قبر الرمال".

وقالت مترجمة "ملجأ الوقت" رودل إنها ممتنة للجائزة وأنها ترفض الاعتقاد بأنه "إذا كنت مترجمًا جيدًا، فربما لا ينبغي حتى أن تتم ملاحظتك".

وأضافت "هذه عملية إبداعية وعمل فني تعاوني محدد نقوم بإنشائه مع مؤلفينا. أنا ممتنة إلى ما لا نهاية لبوكر لوضعه ذلك في المقدمة في هذه الجائزة".

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