حالتها حرجة، تفاصيل الحالة الصحية لوالدة المطرب أحمد شيبة

تدهورت الحالة الصحية لوالدة الفنان الشعبي، أحمد شيبة، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية منذ أيّام نقلت على أثرها لمستشفى “قصر الشفاء” بمحافظة الإسكندرية.

في هذا السياق، كشف محمود نجل أحمد شيبة، تفاصيل الحالة الصحية لجدته، مؤكدا أنها في حالة حرجة، وذلك بِنَاء على حديث الأطباء وأفراد الطاقم الطبي المختصين بمتابعة حالتها.

وقال محمود، إنه يتمنى الشفاء لوالدته، وطالب من جمهور والده ومحبي جدته الدعاء لها بالشفاء، للخروج من وعكتها الصحية سريعًا

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وفي وقت سابق، كشف الفنان أحمد شيبة عن تفاصيل أغنيته الجديدة مع حمادة مجدي، التي تحمل عنوان “شارع حياتي”.



أغنية أحمد شيبة الجديدة

وقال “شيبة” خلال لقاء خاص مع "فيتو": “أغنية شارع حياتي مليان وجع من الناس والصحاب، مع ناس كتير بطلع جدع، إن شاء الله الأغنية تعجب الناس، وكمان بحضر مفاجأة قريبا مع صابر الرباعي، وكمان عندي فيلم بدأت الشغل فيه 3 أيام، ولسه بنكمله”.

وأضاف "شيبة": “وفكرة الترند مش بتساعد على النجاح لأن فيه حاجات وحشة كتير بتطلع ترند، مشيرًا: ”عايز تبقى ترند؟، اعمل أي حاجة وحشة"، وفيه فرق بين أغاني الشعبي زمان والشعبي دلوقتِ في أغاني الشعبي.. زمان كانوا بيدققوا على الكلمة والألحان، ولكن احنا الحمد لله موجودين أهو، وبنحاول نقدم للجمهور الجيد، وعندي أغنية سينجل قريب هتنزل بعد أغنيتي مع حمادة".



حفل إفطار جماعي

وكان المطرب الشعبي أحمد شيبة قد نظم في رمضان الماضي حفل إفطار جماعيًّا بمنطقة القباري مسقط رأسه، التابعة لحي غرب محافظة الإسكندرية.

وحرص المطرب أحمد شيبة، علي توزيع العصائر ووجبات الإفطار على الحاضرين من أهالى منطقة القباري، في حفل الإفطار الذي نظمه، وسط أجواء رمضانية، وفرحة عارمة من أهالى المنطقة.

وأكد المطرب أحمد شيبة، أنها عادة كل عام يحتفل بها وسط أهالي المنطقة من عادات شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن شهر رمضان له من العادات والتقاليد التي نمارسها ونتظرها كل عام، وهو شهر المحبة والرحمة والغفران، وكل عام أقوم بتناول الإفطار في شهر رمضان، مع أهالى منطقة القباري أهلي وناسي، مشيرًا إلى أن تنظيم مائدة الإفطار هو شعور بالمحبة والعرفان لأسرتي وأصدقائي في الإسكندرية.

وكان أحمد شيبة قال في تصريحات سابقة: “استفادتي من أغنية ”آه لو لعبت يا زهر"، أنها عرفت الجمهور عليَّ، وماديًّا ما أخدتش حاجة ولا حتى ربع جنيه".