تفاصيل الحالة الصحية لوالدة المطرب أحمد شيبة بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت والدة المطرب احمد شيبة، لوعكة صحية، في الساعات الماضية، والتي ونقلت علي إثرها لأحد المستشفيات الشهيرة في الإسكندرية.

وكشفت أسرة “شيبة”، تفاصيل الحالة الصحية لوالدته، حيث أكدت أن حالتها مستقرة خلال الفترة الحالية، لكن الطاقم الطبي فضل ان يتم وضعها داخل المستشفى لحين تحسن صحيتها

واكدت، أسرته ان شيبة، يمر بحالة نفسيه سيئة بسبب الحالة الصحية لوالدته، موضحًا أنه لا يفأرقها منذ دخولها للمستشفى، ويجلس بجوارها في غرفتها بالمستشفي.

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وكان طالب شيبة، من جمهوره ان يدعي لوالدته بتحسن صحتها، حيث نشر صورتها علي “فيس بوك” معلقًا بقولها:"يارب انت الشافى المعافى اشفى امى يارب واشفى كل مريض يارب العالمين"

قال المطرب الشعبي أحمد شيبة: "يوم بيان 3 يوليو 2013 كنت عامل أغنية لمصر ونترقب ونشاهد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما كان وزيرا للدفاع وقتها".

أغنية أحمد شيبة بمناسبة ثورة 30 يونيو

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو عملت أغنية أنا من مصر، بكل فخر أنا ليا ضهر".

أكلة الحواوشي لأحمد شيبة

ولفت: "كل يوم جمعة بحب أجمع الناس في الاسكندرية، ونقعد ناكل الحواوشي، واللحمة اللي باكل منها، بأكل الناس منها".



في وقت سابق، كشف الفنان أحمد شيبةعن تفاصيل أغنيته الجديدة مع حمادة مجدي، التي تحمل عنوان “شارع حياتي”.



أغنية أحمد شيبة الجديدة



وقال “شيبة” خلال لقاء خاص مع "فيتو": “أغنية شارع حياتي مليان وجع من الناس والصحاب، مع ناس كتير بطلع جدع، إن شاء الله الأغنية تعجب الناس، وكمان بحضر مفاجأة قريبا مع صابر الرباعي، وكمان عندي فيلم بدأت الشغل فيه 3 أيام، ولسة بنكمله”.

وأضاف "شيبة": “وفكرة الترند مش بتساعد على النجاح لأن فيه حاجات وحشة كتير بتطلع ترند، مشيرا: ”عايز تبقي ترند؟، اعمل أي حاجة وحشة"، وفيه فرق بين أغاني الشعبي زمان والشعبي دلوقتي في أغاني الشعبي.. زمان كانوا بيدققوا على الكلمة والألحان، ولكن احنا الحمد لله موجودين أهه، وبنحاول نقدم للجمهور الجيد، وعندي أغنية سينجل قريب هتنزل بعد أغنيتي مع حمادة".



حفل إفطار جماعيّ



وكان المطرب الشعبي أحمد شيبة قد نظم في رمضان الماضي حفل إفطار جماعيًّا بمنطقة القباري مسقط رأسه، التابعة لحي غرب محافظة الإسكندرية.

وحرص المطرب أحمد شيبة، علي توزيع العصائر ووجبات الإفطار على الحاضرين من أهالى منطقة القباري، في حفل الإفطار الذي نظمه، وسط أجواء رمضانية، وفرحة عارمة من أهالى المنطقة.

وأكد المطرب أحمد شيبة، أنها عادة كل عام يحتفل بها وسط أهالى المنطقة من عادات شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن شهر رمضان له من العادات والتقاليد التى نمارسها ونتظرها كل عام، وهو شهر المحبة والرحمة والغفران، وكل عام أقوم بتناول الإفطار في شهر رمضان، مع أهالى منطقة القباري أهلي وناسي، مشيرا إلى أن تنظيم مائدة الإفطار هو شعور بالمحبة والعرفان لأسرتي وأصدقائي في الإسكندرية.

وكان أحمد شيبة قال في تصريحات سابقة: “استفادتي من أغنية ”آه لو لعبت يا زهر"، أنها عرفت الجمهور عليَّ، وماديًّا ما أخدتش حاجة ولا حتى ربع جنيه".