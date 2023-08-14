الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البطاطس وطرح 4 أنواع زيتون بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الإثنين 14 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق. 

أسعار الزيتون اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 وسجلت  أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح  سعر كيلو البطاطس من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، سعر كيلو البصل من 9 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، الكوسة من سعر 6 إلى 9 جنيهات. 

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وبلغ سعر كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 16 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات،  باذنجان بلدي من 3 إلى 7 جنيهات، باذنجان رومي من 5 إلى 7 جنيهات، باذنجان أبيض من 3.5 إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 150 قرشًا عن سعره السابق. 

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 6 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي صوب من 6 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3.5 إلى 4.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، خيار بلدي من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، البامية من 25 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 7 إلى 12 جنيهًا، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه. 

وطرح سوق العبور لجملة الخضراوات أنواع من الزيتون، وتراوح سعر زيتون تفاحي من 20 إلى 28 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل بسعر  من 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 18 إلى 22 جنيهًا، زيتون دولسى وعاص من سعر 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 14 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، كيلو شبت من 60 إلى 80 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها،  قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه. 

 وبلغ سعر كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا،  نعناع نحو 7.5 جنيه، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه. 

وسجل سعر كيلو بقدونس سعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه،  كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر خس من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا،  البنجر  من 2 إلى 4 جنيهات،  فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 14-8-2023 في الدقهلية

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شعبة الخضروات والفاكهة تكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبصل (فيديو)

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