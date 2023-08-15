حقيقة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية فطر سحري يسبب الهلوسة خلال زيارتها للصين (صور)

بعد أسبوع من زيارتها للصين، تم تداول قصة مثيرة للاهتمام بشأن تناول وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين "الفطر السحري" في مطعم هناك.

وقالت وسائل إعلام صينية عقب الزيارة التي كانت في يوليو، إن الوزيرة الأمريكية تناولت أربعة أجزاء من الفطر البري الذي يعتقد أنه يسبب هلوسات، عندما وصلت إلى مطعم غير رسمي في بكين، بعد وقت قصير من وصولها إلى البلد الآسيوي.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن تلك الأطباق غير التقليدية معروفة في الصين بتأثيراتها المخدرة التي لا يمكن التنبؤ بها، الأمر الذي جعل الصحافة تربط بين الانحناء المثير لوزير صيني، وتلك الوجبة.

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أخبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مذيعة CNN، إيرين بورنيت، عن تجربتها بتناول طبق يحتوي على "الفطر السحري" خلال رحلة لها إلى الصين.

والآن اعترفت يلين في مقابلة مع قناة "سي إن إن"، بأكلها بالفعل لذلك الفطر المثير، وقالت إنها ذهبت مع مجموعة كبيرة من الناس، لعشاء رتب له أحدث الأشخاص، وكان هناك طبق مشروم شهي أكلت منه، لكنها لم تكن على دراية بأنه يحتوي على مواد هلوسة، وهو ما عرفته لاحقًا.

الوزيرة الأمريكية البالغة من العمر 76 عاما، أقرت بأن "الفطر السحري" كان مطبوخا بطريقة جيدة، ولم يؤثر على أحد من الفريق، أو يترك آثارا سلبية جراء تناوله.

نقلت شبكة "سي إن إن" البريطانية في وقت سابق عن الدكتور بيتر مورتيمر، الأستاذ في معهد كونمينغ للنبات الذي يدرس "عيش الغراب" (الطبق السحري) في المنطقة، قوله إنه يُعتقد أن "عيش الغراب يُحتمل أن يكون مهلوسًا".

وقال: “يعتبر فطر لانماوا سامًا لأنه يمكن أن يكون مهلوسًا”، ومع ذلك لم يحدد العلماء حتى الآن المركبات المسؤولة عن التسبب في الهلوسة، ويظل الأمر غامضًا بعض الشيء، ومعظم الأدلة غير مؤكدة، لدي صديق أكلهم عن طريق الخطأ و"هلوس لمدة ثلاثة أيام ".

وفي شهادة أخرى قال شخص تناول طبقًا مشابهًا للذي تناولته الوزيرة الأمريكية لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "تعتقد أنك تمشي بشكل مستقيم ولكنك تسقط جانبًا".

في زيارتها للصين في الأسبوع الثاني من يوليو الماضي أثارت جانيت يلين موجة من الانتقادات دفعت البعض إلى اتهامها بتمريغ أنف واشنطن في التراب.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية فقد ارتكبت الوزيرة سلسلة من الزلات الدبلوماسية، عندما انحنت أمام نظيرها الصيني مرات عدة، في خطأ بروتوكولي اعتبره منتقدو الإدارة علامة على الضعف الأمريكي.

وفي اليوم الثاني من زيارة المسؤولة الاقتصادية الأبرز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى بكين، التي دامت 4 أيام، قامت الوزيرة بالانحناء لنظيرها الصيني هي ليفينغ 3 مرات على الأقل، في الوقت الذي كان هو منتصب القامة.

وانتقد الكاتب الأمريكي ماكس موراي، الوزيرة في تغريدة على "تويتر" بالقول: "لم تدرك أن انحناء أي مسؤول أمريكي يعد خرقًا للبروتوكول، المسؤول الصيني لم يرد بالمثل، بل تراجع ليمنحها مساحة أكبر للتملق".