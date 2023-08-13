طريقة عمل الكريب، بفاهيتا الفراخ زي الجاهز وأوفر في الميزانية

طريقة عمل الكريب في البيت، من الوصفات التي أصبحت معظم ستات البيوت محاولة إجادتها بنفسها وزي الجاهز، حتى لا تضطر لشراءها لأفراد أسرتها جاهزة، لأن أسعاره ارتفعت بشكل كبير، وذلك من أجل التوفير في الميزانية؛ وذلك لأن الكريب أصبح من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، وشراء الكريب كوجبة للغداء يكلف الأسرة مبلغ كبير، في حين أن طريقة عمل الكريب في البيت لا تكلف الكثير، الأمر الذي قد يصل لأقل من نصف التكلفة.

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وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريب؛ زي الجاهزة، مع فاهيتا الفراخ، كوجبة للغداء شهية وموفرة.

طريقة عمل عجينة الكريب



الكريب الحادق

مقادير عجينة الكريب:

كوبين دقيق

٤ بيضات

كوبين حليب

ملعقة كبيرة بشر برتقال

٥٠جرام زبدة

رشة ملح

٣ ملاعق كبيرة سكر



- طريقة عمل عجينة الكريب:



- تخلط المكونات الجافة سويًا (طحين، ملح، سكر).

- يضاف الحليب، البيض والزبدة الذائبة ويخفق المزيج جيدًا أو يخلط في الخلاط الكهربائي.

- تترك العجينة لترتاح قبل تشكيلها.

- تسخن مقلاة وتدهن بقليلٍ من الزبدة، تسكب فيها كمية (ملعقة غرف) من الخليط.

- تترك لتنضج ثم تقلب على الجهة الأخرى إلى أن تكتسب لون ذهبي جميل، ثم توضع في صحن، وتكرر الخطوات السابقة مع بقية المقدار، حتى ننتهي منه.



طريقة عمل الكريب بفاهيتا الفراخ

وتقدم الشيف آسيا، طريقة عمل الكريب بفاهيتا الفراخ، في البيت، كأشهر المطاعم التي تقدم الكريب، لتسعدي أفراد أسرتك.

الكريب في البيت

المكونات:

مكونات فاهيتا الفراخ:

نصف كيلو شرائح صدور فراخ

بصله مفرومه ناعم

نصف معلقه صغيره ثوم مفروم

ملعقتين كبار زبادي

عصير ليمونه

بابريكا

جنزبيل

بهارات دجاج

قرفة

حبهان مطحون

ملح وفلفل

بصله شرائح

فلفل ألوان

مشروم شرائح طازج

مقادير الكريب:

3 بيضات

كوب ونصف دقيق

كوب حليب

رشه فلفل

جبنه موتزريلا

مايونيز

الطريقه:

تتبل الدجاج بالزبادي والبصل المفروم والثوم والبهارات، وتنقع بها لمده يوم كامل.

في طاسه ساخنة مانعة للالتصاق، نضع الفراخ وتقلب حتى النضج.

ثم نضيف البصل والفلفل الألوان والمشروم، وتقلب جيدا لمدة خمس دقائق، حتى تمام النضج.

في الخلاط نخلط البيض والدقيق والحليب، حتى يصبح خليط ناعم.

نسكب قليلا من الخليط في طاسة ساخنة مانعة للالتصاق، لمده 30 ثانيه، ثم نقلب على الجهه الأخرى.

وهكذا حتى تنتهي الكمية.

نأخذ واحده من الكريب، وندهنه بالمايونيز ونضع الجبنه ثم الفاهيتا، ونلف الكريب ونضعه على طاسه او جريل ساخنه، لتسيح الجبنه وتمسك كل المكونات في بعض وتقدم.

طريقة عمل الكريب بالسبانخ والبشاميل

وتقدم الشيف آسيا؛ حشوة مميزة، يمكنك إعدادها بكل سهولة، لوضعها في الكريب، وتقديمها لأبنائك، والتي تتميز بأنها حشوة لذيذة الطعم، كما أنها صحية، وقيمتها الغذائية عالية.

لتحضير الحشوة:

1 مغلف خلطة بشاميل

1 صدر دجاج بدون عظم مقطع مكعبات صغيرة

1 كوب ورق سبانخ مقطع

3ملعقة طعام جبنة تشير مبشورة

3 ملاعق طعام جبنة بارميزان مبشورة

1 حبة بصل صغيرة مقطعة

1ملعقة طعام زبدة

ملح وفلفل (حسب الرغبة)

1/2 كوب صلصة بيتزا

- حضري صلصة البشاميل كما هو موضح خلف المغلف

طريقة تحضير الحشوة:

- سخني الزبدة في مقلاة متوسطة، ثم أضيفي كلا من البصل والدجاج وحركي لمدة 5 دقائق.

- أضيفي صلصة البشاميل، والسبانخ والجبن إلى الدجاج واخلطي جيدًا.

- وزعي الحشوة على فطائر الكريب، ثم لفيها وضعيها في صينية فرن.

- صبي عليها صلصة البيتزا، وأخبزيها في الفرن لمدة 15 دقيقة.