أستاذ باليابان يكشف سر ارتفاع تنسيق طب فاقوس ودمياط ويتعجب من هندسة البترول
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، كشف الدكتور محمد سيد على حسن، أستاذ هندسة الفضاء والنانو باليابان، سبب ارتفاع تنسيق طب فاقوس وطب دمياط عن طب القصر العيني.
سر تصدر طب فاقوس ودمياط لتنسيق المرحلة الأولى
وعن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تساءل الدكتور محمد سيد على عن سر محافظة كلية البترول والتعدين بجامعة قناة السويس على تصدر تنسيق هذا العام، متسائلًا عن كيفية تصدر الكلية لسنوات عديدة، بالرغم أن خريجيها من عشرة سنوات أصبحوا لا يجدون عمل، حسبما قال أستاذ هندسة الفضاء باليابان.
وعلق الدكتور محمد سيد على على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فقال: "ليه طب فاقوس أخذت مجاميع أعلى من طب القاهرة (قصر العيني)
وعن سر تصدر كليتي طب فاقوس ودمياط لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى، قال أستاذ هندسة الفضاء باليابان: "1- لأن أعداد المقبولين فى كليات الطب مثل فاقوس ودمياط وسوهاج بتكون قليلة مقارنة بكليات الطب الكبرى مثل طب القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط والمنصورة"
قواعد التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات
وتابع أستاذ اليابان كشف سر تصدر كليتي طب فاقوس ودمياط فقال: "2- دخول كليات الطب يخضع لقواعد التوزيع الجغرافي.. 3- والأهم أن الغش الجماعي فى امتحانات الثانوية العامة بـ فاقوس وسوهاج ودمياط هذا العام كان منظم بشكل ممتاز وهذا لوحده قادر على أن يرفع المجاميع فى تلك المناطق ويدخلوا طب"
وأضاف الدكتور محمد سيد علي "الغريب أن تغيب تلك الحقائق البسيطة عن عميد كلية الطب بجامعة دمياط الدكتور حمزة قابيل ويبالغ بهذا الشكل فى منشوره..."
وأبدي أستاذ اليابان تعجبه فقال: "نقطة إضافية لفتت انتباهي فى نتيجة التنسيق: ما زلت أتعجب كيف لكلية البترول والتعدين بجامعة قناة السويس تحافظ على وجوده فى الصدارة لسنوات عديدة بالرغم من أن خريجيها من عشرة سنوات أصبحوا لا يجدون عمل (معذرة على اللفظ "عواطلية" أو فى أحسن الأحوال بيشتغلوا فى حاجة ملهاش علاقة بتخصصهم). للأسف تلك الكلية أصبحت مقبرة للمتفوقين فى الثانوية العامة!"
تعليق عميد طب دمياط على تصدر كليته للتنسيق
وتابع محمد سيد علي قائلًا: "معلومة لسه عارفها... طب دمياط وطب فاقوس مفتحتين يا دوب فى أواخر 2021 يعنى لسه مخرجوش طبيب واحد عشان نحكم على مستواهم"
وكتب الدكتور حمزة قابيل عميد طب دمياط تدوينة عن تصدر الكلية لتنسيق كليات الطب فقال: " ماشاء الله لاقوه الابالله.. كليه طب دمياط فى التنسيق الاقبال عليها للثقه بها الثانية فى الترتيب على مستوى ٢٧ كليه طب حكوميه بمصر وسام شرف ومسئوليه نسعد بها ونعمل جاهدين ونبذل اقصى الجهد كل اعضاء التدريس والاعضاء المعاونين والاداريين لتخريج طبيب متميز"
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكليات طب وهندسة
يذكر أن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أمس الإثنين، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت الحدود الدنيا للشعبة العلمية علوم على النحو التالي:
طب سوهاج 387.5
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادى 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الأقصر 379
طب المنيا 377.5
طب بورسعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب حلوان 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
طب أسنان المنوفية 373.5
طب أسنان السويس 373
طب أسنان بني سويف 373
طب أسنان الفيوم 373
صيدلة سوهاج 372.5
-أما نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكليات العلاج الطبيعي على مستوى الجامعات المصرية
علاج طبيعي كفر الشيخ 372
علاج طبيعي بورسعيد 371.5
علاج طبيعي بنها 371
علاج طبيعي جنوب الوادي 371
علاج طبيعي قناة السويس 370.5
علاج طبيعي السويس 370
علاج طبيعي القاهرة 370
علاج طبيعي بني سويف 369.5
-والحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 2023
هندسة القاهرة 368.5
هندسة بترول وتعدين السويس 386
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
هندسة عين شمس 363.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
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