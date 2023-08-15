أستاذ باليابان يكشف سر ارتفاع تنسيق طب فاقوس ودمياط ويتعجب من هندسة البترول

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، كشف الدكتور محمد سيد على حسن، أستاذ هندسة الفضاء والنانو باليابان، سبب ارتفاع تنسيق طب فاقوس وطب دمياط عن طب القصر العيني.

سر تصدر طب فاقوس ودمياط لتنسيق المرحلة الأولى

وعن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تساءل الدكتور محمد سيد على عن سر محافظة كلية البترول والتعدين بجامعة قناة السويس على تصدر تنسيق هذا العام، متسائلًا عن كيفية تصدر الكلية لسنوات عديدة، بالرغم أن خريجيها من عشرة سنوات أصبحوا لا يجدون عمل، حسبما قال أستاذ هندسة الفضاء باليابان.

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كلية طب فاقوس، فيتو



وعلق الدكتور محمد سيد على على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فقال: "ليه طب فاقوس أخذت مجاميع أعلى من طب القاهرة (قصر العيني)

وعن سر تصدر كليتي طب فاقوس ودمياط لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى، قال أستاذ هندسة الفضاء باليابان: "1- لأن أعداد المقبولين فى كليات الطب مثل فاقوس ودمياط وسوهاج بتكون قليلة مقارنة بكليات الطب الكبرى مثل طب القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط والمنصورة"

قواعد التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات



وتابع أستاذ اليابان كشف سر تصدر كليتي طب فاقوس ودمياط فقال: "2- دخول كليات الطب يخضع لقواعد التوزيع الجغرافي.. 3- والأهم أن الغش الجماعي فى امتحانات الثانوية العامة بـ فاقوس وسوهاج ودمياط هذا العام كان منظم بشكل ممتاز وهذا لوحده قادر على أن يرفع المجاميع فى تلك المناطق ويدخلوا طب"

كلية طب دمياط، فيتو



وأضاف الدكتور محمد سيد علي "الغريب أن تغيب تلك الحقائق البسيطة عن عميد كلية الطب بجامعة دمياط الدكتور حمزة قابيل ويبالغ بهذا الشكل فى منشوره..."

كلية هندسة البترول بجامعة قناة السويس، فيتو

وأبدي أستاذ اليابان تعجبه فقال: "نقطة إضافية لفتت انتباهي فى نتيجة التنسيق: ما زلت أتعجب كيف لكلية البترول والتعدين بجامعة قناة السويس تحافظ على وجوده فى الصدارة لسنوات عديدة بالرغم من أن خريجيها من عشرة سنوات أصبحوا لا يجدون عمل (معذرة على اللفظ "عواطلية" أو فى أحسن الأحوال بيشتغلوا فى حاجة ملهاش علاقة بتخصصهم). للأسف تلك الكلية أصبحت مقبرة للمتفوقين فى الثانوية العامة!"

تعليق عميد طب دمياط على تصدر كليته للتنسيق

وتابع محمد سيد علي قائلًا: "معلومة لسه عارفها... طب دمياط وطب فاقوس مفتحتين يا دوب فى أواخر 2021 يعنى لسه مخرجوش طبيب واحد عشان نحكم على مستواهم"

وكتب الدكتور حمزة قابيل عميد طب دمياط تدوينة عن تصدر الكلية لتنسيق كليات الطب فقال: " ماشاء الله لاقوه الابالله.. كليه طب دمياط فى التنسيق الاقبال عليها للثقه بها الثانية فى الترتيب على مستوى ٢٧ كليه طب حكوميه بمصر وسام شرف ومسئوليه نسعد بها ونعمل جاهدين ونبذل اقصى الجهد كل اعضاء التدريس والاعضاء المعاونين والاداريين لتخريج طبيب متميز"

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكليات طب وهندسة

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أمس الإثنين، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت الحدود الدنيا للشعبة العلمية علوم على النحو التالي:

طب سوهاج 387.5

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادى 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الأقصر 379

طب المنيا 377.5

طب بورسعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373

صيدلة سوهاج 372.5

-أما نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكليات العلاج الطبيعي على مستوى الجامعات المصرية

علاج طبيعي كفر الشيخ 372

علاج طبيعي بورسعيد 371.5

علاج طبيعي بنها 371

علاج طبيعي جنوب الوادي 371

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

علاج طبيعي السويس 370

علاج طبيعي القاهرة 370

علاج طبيعي بني سويف 369.5

-والحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 2023

هندسة القاهرة 368.5

هندسة بترول وتعدين السويس 386

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

هندسة عين شمس 363.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5