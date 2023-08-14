الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التعليم العالي تكشف مصير 2703 لم يسجلوا بالمرحلة الأولى وموعد تقليل الاغتراب (فيديو)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق، كشف الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، مصير 2703  طالب لم يسجلوا رغبات في المرحلة الأولى من التنسيق.

 

مشكلة استنزاف الرغبات

 وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”:"وزارة التعليم العالي تواجه سنويا مشكلة استنزاف عدد من الطلاب الرغبات، وهم من لم يقدموا في التنسيق ولم يسجلوا رغباتهم"، لافتا إلى أن الفرصة متاحة أمامهم في المرحلة الثانية من التنسيق.

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منح مبكرة لأوائل الثانوية العامة

وتابع: "بعض هؤلاء  الطلاب بيكون قدموا على منح مبكرة في الجامعات الخاصة والأهلية، وهذه المنح كاملة، ومخصصة  لاوائل الثانوية العامة والطلاب المتفوقين والذين  تجاوز مجموعهم 90%، وكذلك طلاب الثانوية  العامة والحكومية الذين ينطبق عليهم شرط المنحة، وفي  هذه الحالة يحصل الطالب على جواب رسمي من الجامعة المقدم فيها مما يجعله لا يقدم في التنسيق الحكومي".

 

موقف الجامعات الخاصة والأهلية

وعن فتح الجامعات الخاصة والأهلية للتنسيق مع تنسيق  المرحلة الاولى، أكد عبدالغفار أن هذا ليس التحاق رسمي وإنما يطلق عليه تسجيل مبكر وهو نظام موجود، فالجامعات الخاصة تفتح أبواب التسجيل المبكر ليس فقط في فترة الثانوية وانما لطلبة الشهادات المعادلة العربية والأجنبي.

 

موعد تقليل الإغتراب

وعن موعد تقليل الاغتراب، أوضح: "بعد انتهاء المرحلة التانية في التنسيق الحكومي واعلان نتيجة المرحلة التانية، بعدها يعلن مكتب التنسيق  رسميا عن فتح  باب تقليل الاغتراب، من خلال موقع التنسيق الالكتروني حيث يسجل الطالب رغبته، في الانتقال من الجامعة التي سجل بها إلى المحافظة التي حصل منها على الثانوية العامة، معقبا:"ليس بالضرورة قبول كل الطلبات ولكن تحدد وفقا للكثافة  والعدد المتاح في الجامعة التي ستستقبل الطالب وجرى العرف على أن النسبة تقليل الاغتراب لا تزيد عن 10%".

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023 والتي انطلقت خلال الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجاري.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪، الألسن 84.51%، الإعلام 83.63%، الآثار  80.73%.

 

مواعيد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 
 

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشرى 91.34 %، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان   90.97% والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة  89.51% والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي  90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%.


وأعلن  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023، وتبدأ مواعيد تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء وتستمر لمدة 5 أيام تنتهي في الـ 19 من أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للشعبة العلمية يبدأ من 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%، فيما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 238 درجة فأكثر بنسبة 50.05%.

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