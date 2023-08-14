غش لجان الأكابر، 4 أسباب وراء تصدر كلية الطب بسوهاج تنسيق 2023
اعتمد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023. وتصدرت كلية الطب جامعة سوهاج القائمة، حيث كان الحد الأدنى 94.5%، ما يمثل أعلى مجاميع للقبول في القطاع الطبي للطلاب الشعبة العلمي على مستوى الجمهورية.
أسباب ارتفاع تنسيق كلية طب سوهاج
وكشف مصدر بكلية طب جامعة سوهاج في تصريحات خاصة "لفيتو"، الأسباب وراء ارتفاع تنسيق كلية الطب جامعة سوهاج، وجاءت كالآتي:
ارتباط كلية الطب بعدد معين ولا أحد يستطيع زيادة أعداد الطلاب عن الطاقة الاستيعابية للكلية.
حصول عدد كبير على أكثر من 90 % في محافظة سوهاج من درجات التفوق وهو عدد كبير جدا مقارنة بالعام الماضى.
حصول عدد كبير من طلاب سوهاج على أعلى درجات التفوق عن طريق الغش الجماعي في لجان أولاد الأكابر، والتقنيات الحديثة فى عملية الغش مثل سماعات البلوتوث.
تقدم 6 آلاف و593 طالبا لمكتب تنسيق المرحلة الأولى، والمتاح فقط 650 طالبا وطالبة.
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023
وجاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية على النحو التالي:
طب سوهاج 387.5
هندسة بترول وتعدين السويس 386
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الأقصر 379
طب المنيا 377.5
طب بورسعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب حلوان 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
طب أسنان المنوفية 373.5
طب أسنان السويس 373
طب أسنان بني سويف 373
طب أسنان الفيوم 373
صيدلة سوهاج 372.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 372
علاج طبيعي بورسعيد 371.5
علاج طبيعي بنها 371
علاج طبيعي جنوب الوادي 371
صيدلة جنوب الوادي 370.5
علاج طبيعي قناة السويس 370.5
علاج طبيعي السويس 370
صيدلة المنصورة 370
علاج طبيعي القاهرة 370
صيدلة أسيوط 369.5
علاج طبيعي بني سويف 369.5
صيدلة المنيا 369
صيدلة الزقازيق 369
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5
صيدلة طنطا 368.5
صيدلة القاهرة 368.5
هندسة القاهرة 368.5
صيدلة دمنهور 368.5
صيدلة الإسكندرية 368
صيدلة بور سعيد 368
صيدلة المنوفية 368
صيدلة بني سويف 368
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 368
صيدلة الفيوم 367.5
صيدلة عين شمس 367.5
صيدلة مدينة السادات 367
صيدلة ج الوادي الجديد 367
صيدلة حلوان 367
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364
هندسة عين شمس 363.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
طب بيطري المنصورة 362.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
هندسة دمياط 361.5
هندسة بور سعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة بنها بشبرا 357.5
هندسة الإسكندرية 357
هندسة حلوان 356.5
هندسة كفر الشيخ 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
هندسة بنها 355.5
هندسة السويس 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355
هندسة حلوان بالمطرية 354
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
هندسة سوهاج 349.5
هندسة أسيوط 349
هندسة الطاقة أسوان 348.5
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5
تخطيط عمراني القاهرة 342
وجاءت الحدود الدنيا للشعب الأدبية على النحو التالي:
ألسن كفر الشيخ 368
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 366.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 361
سياسة واقتصاد السويس 358
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5
إعلام القاهرة 355
ألسن عين شمس 355
سياسة واقتصاد بني سويف 354.5
ألسن الفيوم 353.5
إعلام عين شمس 351.5
ألسن بني سويف 350.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350
ألسن المنيا 349
إعلام المنوفية 349
ألسن أسوان 348
ألسن سوهاج 347.5
ألسن الأقصر 346.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 345
إعلام بني سويف 345
إعلام جنوب الوادي 343
آثار دمياط 341
آثار القاهرة 340
آثار عين شمس 340
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 339.5
تربية بور سعيد 338.5
الإعاقة والتأهيل بني سويف 337
آثار الفيوم 337
آثار ولغات مطروح 336.5
آثار أسوان 335
آثار الأقصر 333.5
آثار سوهاج 331.5
تربية عين شمس 331
آثار جنوب الوادي 331
تربية الإسكندرية 330
تربية الزقازيق 329.5
تربية المنصورة 328.5
آداب العريش 327
تربية بنها 325.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5
تربية طنطا 325.5
آداب القاهرة 325
تربية دمنهور 323.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5
تربية كفر الشيخ 321.5
تربية حلوان 319.5
تربية دمياط 318.5
تربية مطروح 318.5
تربية السويس 318.5
آداب عين شمس 317.5
تربية مدينة السادات 317
تربية بنات عين شمس 316
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5
تربية الفيوم 315.5
تجارة دمياط 315
فنون جميلة (فنون) المنصورة 315
تربية أسوان 314
تجارة القاهرة 314
تجارة وإدارة أعمال حلوان 314
تجارة العريش 313.5
تربية المنيا 313
حقوق دمياط 312
آداب الإسكندرية 312
آداب حلوان 312
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5
تربية بني سويف 310.5
تجارة الإسكندرية 310.5
تربية العريش 309.5
تربية أسيوط 309.5
تجارة عين شمس 309
تربية الوادي الجديد 308.5
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308
تربية جنوب الوادي بالغردقة 308
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308
آداب بنها 307
تربية جنوب الوادي 307
حقوق سوهاج 306.5
تربية سوهاج 306.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5
تجارة جنوب الوادي 305.5
تجارة المنصورة 305.5
تجارة الزقازيق 305.5
دار العلوم القاهرة 304
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 303.5
حقوق بورسعيد 303.5
آداب انتساب موجه القاهرة 303.5
حقوق كفرالشيخ 302.5
آداب بنات عين شمس 302.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301
فنون جميلة (فنون) المنيا 301
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 300
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300
تجارة بنها 300
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300
آداب انتساب موجه عين شمس 300
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5
آداب انتساب موجه العريش 299
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299
آداب وعلوم إنسانية السويس 298.5
آداب المنوفية بشبين الكوم 298
تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5
آداب دمياط 297
آداب الفيوم 297
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297
آداب انتساب موجه الإسكندرية 297
تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5
آداب المنصورة 296.5
تجارة كفر الشيخ 296
تربية (طفولة) كفر الشيخ 296
تجارة بور سعيد 296
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296
سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5
آداب انتساب موجه حلوان 295.5
آداب طنطا 295.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295
تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5
تربية (طفولة) عين شمس 294.5
تجارة أسوان 294.5
تجارة طنطا 294
تجارة دمنهور 294
تربية نوعية القاهرة 293.5
تربية (طفولة) طنطا 293.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5
آداب الزقازيق 293.5
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5
آداب بورسعيد 293.5
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293
آداب أسوان 292.5
تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5
آداب انتساب موجه بنها 292.5
تجارة السويس 292
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292
تربية (طفولة) السويس 292
آداب كفر الشيخ 291.5
تجارة بني سويف 291.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5
حقوق القاهرة 291
تربية طفولة مبكرة القاهرة 291
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5
آداب دمنهور 290.5
حقوق المنيا 290
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290
تجارة مدينة السادات 289.5
تجارة أسيوط 289.5
تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5
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