10 معلومات عن السيارات الكهربائية (صور)

استطاعت السيارات الكهربائية فى تحقيق نجاحات كبيرة فى المبيعات بالأسواق العالمية، حيث تنافس كبرى الشركات العالمية على لقب السيارة الأفضل من حيث البطارية والشحن وما إلى ذلك من تصاميم تحسن من مبيعات السيارات الكهربائية.

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ونرصد في التقرير التالى العديد من التساؤلات التى تدور حول السيارات الكهربائية والإجابة عليها وهى كالتالى:-

هل هناك ضعف البنية التحتية للسيارات الكهربائية؟

إذا تحولت كل سيارة في المملكة المتحدة إلى الكهرباء، فإن إجمالي الطلب على الطاقة سيزداد بنحو 10 % وفي الوقت نفسه، أدت تحسينات كفاءة الطاقة في مجالات أخرى مثل التدفئة إلى خفض استهلاك الطاقة في البلاد بنحو 16 %، مما يعني أن الشبكة في حدود قدراتها.

هل السيارات الكهربائية أغلى ثمنًا؟

السيارات الكهربائية أقل تنوعا من سيارات الاحتراق، لكن النماذج الأصغر والتي كانت عالية السعر بدأت حاليا في خفض أسعارها.

ما مدى سير السيارات الكهربائية محدود؟

يكون عدد الأميال التي ستحصل عليها من السيارة الكهربائية أقل قليلًا مما قد توحي به الأرقام المختبرية الرسمية. وبالمثل، سيختلف استخدام الطاقة اعتمادًا على عوامل مثل الظروف الجوية وأسلوب القيادة.

• جولة فولكس فاجن ID.3 Pro S – ما يصل إلى 340 ميلًا

• تسلا موديل S – ما يصل إلى 405 أميال

• مرسيدس EQS 450+ – ما يصل إلى 453 ميلًا.

هل شحن السيارات الكهربائية يستغرق وقتًا طويلًا؟

شحن السيارة الكهربائية يستغرق وقتًا أطول مما يستغرقه الشحن في محطة البنزين. لكنها تستغرق وقتًا أقل بكثير مما تعتقد.

يختلف الوقت الذي يستغرقه الانتقال من فارغ إلى ممتلئ حسب سعة البطارية وسرعة نقطة الشحن. حتى الشحن من مقبس ثلاثي في المنزل، والذي يعد إلى حد بعيد الخيار الأبطأ، يجب أن يمنحك زيادة معقولة إذا تركت السيارة طوال الليل.

ما هى مشكلة تدهور البطارية بالسيارات الكهربائية؟

يمكن إعادة شحن حتى EV مع بطارية كبيرة نسبيًا مثل Kia EV6 من 10 إلى 80 % في أقل من 20 دقيقة.

كما هو الحال مع نطاق EV، سيعتمد وقت الشحن على مجموعة كاملة من العوامل، بما في ذلك تقنية الشحن في السيارة، ومدى انشغال شبكة الكهرباء في منطقتك، وحتى درجة الحرارة المحيطة.

فقر في نقاط الشحن بالمناطق الريفية

في جميع أنحاء العالم، يوجد شاحن عام واحد لكل عشر سيارات كهربائية.

السيارات الكهربائية أبطأ وأقل موثوقية

تتمتع السيارات الكهربائية عالية الأداء بعزم دوران أفضل بكثير من السيارات غير الكهربائية، مما يمكنها من توفير قوة حصانية وسرعة أكبر بكثير.

السيارات الكهربائية ليست صديقة للبيئة بالكامل

واحدة من أكثر الخرافات الشائعة عن السيارات الكهربائية هي أنها في الواقع ليست جيدة للبيئة عندما تأخذ في الحسبان إنتاج السيارة وتوليد الكهرباء وشحن السيارة. وصحيح أن الوقود الأحفوري يستخدم أحيانًا في هذه العمليات.

مدى أمان السيارات الكهربائية

تم اختبار هذه المخاطر ومعالجتها على نطاق واسع. تدابير الحماية بما في ذلك الصمامات ومثبطات اللهب تمنع البطاريات من تسريب الإلكتروليتات أو اشتعال النيران.

شحن سيارة كهربائية في المطر غير آمن

من الآمن شحن مركبتك الكهربائية في المطر. يجب أن تفي جميع شواحن السيارات الكهربائية بالمعايير الدولية للعزل المائي وقبل استخدامها أو بيعها. يُعرف هذا بتصنيف IP. تصنيفات IP لها رقمان. الأول يوضح مستوى الحماية ضد المواد الصلبة مثل الغبار.