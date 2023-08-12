ميني كوبر الكهربائية تصدر سيارات جون كوبر ووركس الرياضية

تستعد شركة ميني كوبر، لطرح 3 سيارات هاتشباك كوبر إلكتريك بثلاثة أبواب، والكهربائية من جون كوبر ووركس الأكثر رياضية من أجل الاستعداد إلى طاقة نظيفة والحفاظ على البيئة والحد من استخدام الوقود الذي يؤثر في البيئة.

وحصلت سيارات ميني جون كوبر ووركس الكهربائية واجهة أمامية فريدة ومشتت هواء أمامي رياضي مع دعم مركزي، مع العتبات الجانبية الواضحة، ومشتت الهواء الخلفي القوي، والجناح الكبير على السقف.



ميني كوبر الكهربائية بإصدار جون كوبر ووركس الرياضي من الأمام

وتحتوي ميني أيضًا على مكابح كبيرة تختبئ خلف عجلاتها الأوسع، ونحن نعلم أن ميني ستقدم 2024 إلكتريك كوبر مع حزمتين من البطاريات 40.7 و54.2 كيلوواط ساعة، والإصدار الأقل يأتي بقوة 181 حصان من محرك أمامي ونطاق 300 كلم.

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توفر كوبر SE قوة 215 حصانًا لعجلاتها الأمامية بينما تحصل على ما يصل إلى 400 كلم من النطاق بفضل البطارية الأكبر، ويجب أن يحصل إصدار جون كوبر ووركس على قوة أكبر من SE، وتشير الشائعات إلى أنها ستوفر 250 حصانًا، ومن المرجح أن تخفض القوة الإضافية نطاق قيادتها، وتحصل السيارات الكهربائية على منصة مخصصة تسمى Spotlight طورتها بي إم دبليو بالاشتراك مع جريت وول موتورز.



ميني كوبر الكهربائية بإصدار جون كوبر ووركس الرياضي من الخلف

وتحتوى سيارات ميني على شاشة OLED كبيرة قطرها 9.44 بوصة في منتصف لوحة القيادة، وشوقت الشركة لمقصورة السيارة في أواخر الشهر الماضي، ولم نرَ عدادات تقليدية، وبدلًا من ذلك، توفر شاشة شفافة في قاعدة الزجاج الأمامي معلومات ذات صلة للسائق، وتخدم الشاشة المركزية الكبيرة عدة أغراض تتجاوز مجرد المعلومات والترفيه، مع الإشارة إلى سرعة السيارة في الجزء العلوي من الشاشة الكبيرة.

وتخطط شركة ميني لبيع الإصدارات الكهربائية والتي تعمل بالبنزين من الجيل التالي من كوبر، لذلك إذا لم تكن JWC الكهربائية مناسبة لك، فستكون هناك خيارات أخرى، التقطت صور التجسس بالفعل الشركة التي تختبر JCW التي تعمل بالبنزين، وسيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام لتُباع كموديل 2025.

أسعار سيارات ميني كوبر

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات ميني كوبر ثلاثة أبواب بالمحرك الأضعف

أوريجينال داخل السوق المصري وهي كالتالي:

يصل سعر الفئة الأولى مليون و120 ألف جنيه بدلًا من مليون و70 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية أيكونيك مليون و220 ألف جنيه بدلًا من مليون و160 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة ريسولت الخاصة مليون و270 ألف جنيه بدلًا من مليون و210 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.

أسعار ميني كوبر ثلاثة أبواب

يصل سعر الفئة الأولى مليون و520 ألف بدلًا من مليون و450 ألفا بزيادة 70 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية ريسولت الخاصة مليون و560 ألف جنيه بدلًا من مليون و490 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه.

أسعار سيارات ميني كوبر بخمسة أبواب

يصل سعر الفئة الأولى أيكوينك مليون و250 ألف جنيه بدلًا من مليون و195 ألف جنيه بزيادة 55 ألف جنيه.

أسعار سيارات ميني كانتري مان

يصل سعر الفئة الأولى أوريجينال مليون و330 ألفا بدلًا من مليون و270 ألفا بزيادة 60 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية أيكونيك مليون و460 ألفا بدلًا من مليون و390 ألفا بزيادة 70 ألف جنيه.

أسعار سيارات ميني كانتري مان S

يصل سعر الفئة الأولى أيكونيك مليون و780 ألف جنيه بدلًا من مليون و700 ألف جنيه بزيادة 80 ألف جنيه