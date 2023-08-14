الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

قفزة جديدة في أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج 2023 تصل إلى 30 ألف جنيه

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي ارتفاع سعر الفائدة بنسبة تصل نحو 1%،  مما أدى إلى حدوث زلزال يضرب سوق السيارات المصرى، حيث شهد السوق ارتفاع مستمر في أسعار السيارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية وكانت أبرز السيارات التي ارتفعت عقب قرار المركزى سيارات رينو وهيونداى وشيرى واخرهم ميتسوبيشى التي ارتفعت أسعارها بنسبة تصل نحو 30 ألف جنيه على أسعار السيارات.

 

ونرصد في التقرير التالى اسعار سيارات  ميتسوبيشى داخل سوق السيارات خلال أغسطس الجاري, وشملت سيارات ميتسوبيشي أتراج 2023 وميتسوبيشي ميراج 2023.
 

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أسعار ميتسوبيشي أتراج 2023 


أتراج هاي لاين 550 ألف جنيه بدلًا من 520 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

 

أسعار ميتسوبيشي ميراج


الفئة هاي لاين 565 ألف جنيه بدلًا من 535 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

 

 محرك ميتسوبيشي أتراج في مصر 


وتتمتع السيارة بمحرك 1200 سي سي ميفيك وناقل حركة CVT أوتوماتيك والمحرك خالي من الرصاص. وتشمل أهم مزايا السيارة:عجلات 15 بوصة في الأمام والخلف إطارات 185/55 R15 82V.

محرك ميتسوبيشي ميراج


وتتمتع السيارة بمحرك 1200 سي سي ميفيك وناقل حركة CVT أوتوماتيك والمحرك خالي من الرصاص. وتبلغ السيارة عزم 100 نيوتن متر وقوة 76 حصان.

 

تصميم ميتسوبيشي ميراج


وتتمتع السيارة بالشكل الخارجي المميز والانسيابي والعجلات الرياضية. كما تتميز المقصورة الداخلية المريحة والواسعة بلمسات مدروسة وجيدة التصميم بالإضافة إلى الاتصال بالهاتف الذكي. كما تقدم توفر أنظمة الأمان المتقدمة مثل التحكم في الاستقرار ونظام التحكم المساعد للصعود على المرتفعات ركوب آمن.

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