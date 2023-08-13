خطوات صيانة المصابيح الأمامية لسيارتك

تحتاج مصابيح السيارات بشكل مستمر إلى صيانة دورية من أجل وضوح الرؤية علي الطرق العامة والتجنب من حوادث الطرق لذا يجب على قائدي السيارات متابعة خطوات صيانة المصابيح لكي لا يحدث انحراف المصابيح الأمامية للسيارة المسبب في انخفاض الرؤية.

وتسبب انحراف الرؤية إلى مشكلة كبيرة عند القيادة ليلًا، وعندما تسافر بسرعة 60 ميلًا في الساعة، لديك ثوان فقط لتجنب الاصطدام وحوادث الطرق إذا انطلق شئ ما في الطريق، يمكن للأضواء المنحرفة أن تقلل وقت رد الفعل إلى الصفر.

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بداية ضبط مصابيح السيارة الأمامية

يعد ضبط المصابيح الأمامية مهمة سهلة رغم أنها غالبًا ما تكون شاقة وتستغرق وقتًا لتصحيحها، وتختلف كل سيارة عن غيرها، من خلال الممارسة والصبر، يمكنك تعلم القيام بذلك في طريقك في غضون دقائق.

ابدأ بالتحقق مما إذا كانت سيارتك تحتوي على مستويات فقاعات مدمجة تهدف إلى مساعدتك في محاذاة المصابيح الأمامية.

مرحلة الضبط وقياس المسافات



وتقدم بعض الماركات والموديلات مستويات فقاعات رأسية أو أفقية فقط بينما لا توفر معظم النماذج الأخرى أي مؤشر محاذاة مرئي على الإطلاق.

أوضاع الضبط الصحيح للمصابيح الأمامية

1 – تتمثل إحدى طرق معرفة ما إذا كانت المصابيح الأمامية موجهة بشكل صحيح في إيقاف السيارة على سطح مستوٍ وإضاءة المصابيح الأمامية على باب المرآب أو الحائط في الأمام بمقدار 25 قدمًا (قد تتطلب بعض السيارات مسافة مختلفة).

2 – يجب أن يكون الجزء العلوي من الشعاع المنخفض اللامع على الحائط عند أو أقل بقليل من ارتفاع مركز عدسة المصباح الأمامي لمعظم المركبات.

3 – يجب أن تتوقع أن يكون نمط الضوء أعلى على الجانب الأيمن (جانب الراكب) لإضاءة لافتات الطريق الإرشادية، ومنخفض على جانب السائق لمنع تعمية السائقين الآخرين. يجب أن يمنحك هذا فكرة جيدة عما إذا كانت المصابيح على كلا الجانبين موجهة بشكل صحيح.

4 – طريقة أخرى هي سحب السيارة على بعد 5 أقدام من الحائط ثم استخدام شريط لاصق لتمييز المراكز الرأسية والأفقية لأشعة الضوء على الحائط. حرك السيارة للخلف 25 قدمًا، بمساعدة خط الشريط، يجب أن تكون أشعة الضوء بنفس الارتفاع عموديًا وأفقيًا تقريبًا.

خطوات ضبط المصابيح الأمامية لسيارتك

1 – استشر دليل المالك الخاص بك:

تحتاج إلى الدليل لتظهر لك موقع مسامير الضبط، تحتوي بعض المركبات على فقاعات تسوية للمساعدة في ضبط المصباح، على غرار مستوى النجار، سيوضح لك دليل المالك نوع وموقع مسامير الضبط.

2 – اركن السيارة على أرض مستوية:

ابحث عن أرض مستوية حيث يمكنك إضاءة المصابيح الأمامية على باب الجراج أو على الحائط المسطح. تأكد من أن إطارات السيارة بها نفخ مناسب، وأن خزان الغاز نصف ممتلئ على الأقل، وحاول تقليد الوزن الطبيعي الذي تحمله في السيارة عادةً. اضغط على الزوايا الأربع للسيارة للمساعدة في تسوية الصدمات وتشغيل المصابيح الأمامية.

3 – قم بإنشاء محور مركزي:

من الأفضل القيام بهذه الخطوة التالية عند الغسق أو الفجر، اركن السيارة على بعد حوالي ستة أقدام من الحائط. قم بتشغيل المصابيح الأمامية الخاصة بك على الضوء المنخفض. استخدم شريط التقنيع لتمييز الخطوط الأفقية والعمودية لمحور مركز الشعاع أثناء لمعانه على الحائط. يجب أن يخلق موضع الشريط صليبًا.

4 – قس الفرق بين المصباحين الأماميين:

خذ شريط القياس وقم بقياس الخطوط لمعرفة ما إذا كان كلا المصباحين لهما نفس القياس. إذا لم تتطابق القياسات، فلاحظ الفرق وقم بخفض أعلى خط وسط إلى نفس ارتفاع علامة خط الوسط الأدنى. تحتوي بعض المركبات على شعيرات متصالبة مدمجة داخل المصباح الأمامي تساعدك في العثور على المحور المركزي للشعاع بسهولة. سيحتوي دليل المالك على هذه المعلومات.

5 – أعد السيارة بعيدًا عن الحائط:

باستخدام شريط القياس، قم بقياس المسافة الموصى بها في دليل المالك، حوالي 25 قدمًا. مع الحفاظ على مستوى السطح، قم بإعادة السيارة بحيث تصل العجلات الأمامية إلى علامة 25 قدمًا. قم بتشغيل المصابيح الأمامية ولاحظ المكان الذي يلامس فيه الجزء الأكثر سطوعًا من شعاع المصباح البقعة المسجلة على جدار المرآب.

6 – استعد للتعديل:

استعد للتعديل عن طريق نزع الحلقة أو إطار المصابيح الأمامية، مع إبقاء الأجزاء في مكان آمن. تأكد من أن لديك مفك البراغي وقطعة قماش داكنة أو كرتون في متناول يدك. كن على دراية بموقع كل من براغي الضبط الرأسية والأفقية. يساعد وجود مساعد داخل السيارة في عملية الضبط الفعلية.

7 – اضبط المجال الرأسي:

عندما تقف في مقدمة السيارة، اجعل المساعد يطفئ المصابيح الأمامية. بعد ذلك، ضع قطعة القماش أو الورق المقوى الداكن فوق مصباح أمامي واحد، واطلب من المساعد تشغيل المصابيح الأمامية.

ابحث عن برغي الضبط وأدر البراغي ببطء في اتجاه عقارب الساعة لرفع ارتفاع الأضواء أو عكس اتجاه عقارب الساعة لخفضها. أثناء إجراء الضبط، تأكد من أن الجزء الأكثر كثافة من شعاع المصباح يضرب أو أسفل الخط المركزي الرأسي الذي قمت بلصقه على الحائط.

8 – اضبط المجال الأفقي:

لف البراغي في اتجاه عقارب الساعة لضبط المصباح الأمامي للداخل وعكس اتجاه عقارب الساعة لضبطها للخارج. يجب أن يسقط شعاع المصباح على يمين خط الشريط المركزي. بعد ذلك، قم بإغلاق المصباح الأمامي المعدل وقم بنفس الضبط الرأسي والأفقي على المصباح الآخر.

9 – صقل التعديلات:

استمر في التغيير والتبديل في الضبط الرأسي والأفقي حتى يصطف المحور المركزي لشعاع المصباح مع علامات الشريط على الحائط. بمجرد أن تشعر بالرضا عن التعديلات، خذ السيارة لاختبار الطريق، وإذا كان أحد المصابيح الأمامية غير متوافق تمامًا، فكرر التعليمات المذكورة أعلاه.