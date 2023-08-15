مانشيني: لا علاقة للسعودية باستقالتي من تدريب منتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا، رد روبرتو مانشيني، على الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها منذ استقالته من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا، بسبب اهتمام المنتخب السعودي به.

وأكد مانشيني في حديثه اليوم الثلاثاء مع صحف إيطالية، من بينها كوريري ديلو سبورت "كانت إيطاليا أولويتي دائما".

وتابع "لا علاقة للسعودية بالاستقالة من تدريب المنتخب الإيطالي، وأتلقى العديد من المقترحات التي سأدرسها في الأسابيع المقبلة".

وواصل: "تلقيت العديد من العروض أثناء وبعد بطولة أمم أوروبا، وكذلك قبل وبعد الإقصاء من تصفيات كأس العالم 2022".

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وبحسب التقارير، فإن الاتحاد السعودي عرض على مانشيني، عقدا لمدة 3 سنوات بقيمة 25 مليون يورو، لتولي قيادة منتخبها الوطني، الذي لا يزال دون مدرب منذ رحيل رينارد.

وأشارت "كوريري ديلو سبورت" أن روبرتو مانشيني تلقى عرضا من منتخب المكسيك أيضا.

ولشرح قراره، اتهم مانشيني، الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بانعدام الثقة وبتغيير طاقمه، لا سيما مع رحيل يده اليمنى، المعين مدربا لمنتخب تحت 20 عاما.

وأوضح "كنت أفكر في الأمر لعدة أشهر، حان وقت المغادرة، لأنه عندما تتغير بعض الأشياء داخليا، فهذا يعني أننا نتجه نحو النهاية، هذا قرار اتخذته بحزن شديد".

ويفاضل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بين أنطونيو كونتي ولوتشيانو سباليتي.

وكان روبرتو مانشيني درب منتخب ايطاليا لمدة 5 سنوات، وحقق فيها نتائج طيبة، كما فشل للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وتولى مانشيني المهمة الفنية لمنتخب إيطاليا في 2018، وتمكن من إعادته لمنصات التتويج بعدما قاده للفوز بلقب يورو 2020، علما بأن البطولة أقيمت عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

مانشيني يقترب من تدريب منتخب السعودية

وبعد هذه الاستقالة، كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يفاوض مانشيني لتولي تدريب الأخضر في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد السعوي لكرة القدم قد أعلن رحيل الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب منتخب السعودية، وذلك بعد انتهاء مواجهة بوليفيا التي انتهت بخسارة منتخب الأخضر 2-1 وديا.

وأشارت التقارير إلى أن مانشيني عقد اجتماع بالفيديو مع مسؤولين من الاتحاد السعودي، للتفاوض حول تدريب منتخب السعودية في الفترة المقبلة، وأنه تم الاتفاق على توقيع عقد لتدريب الأخضر لمدة 3 سنوات.