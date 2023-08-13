الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

مانشيني يعلن استقالته من تدريب منتخب إيطاليا

مانشيني،فيتو
مانشيني،فيتو

قدم روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي استقالته رسميا من منصبه دون الكشف عن الأسباب.

وفاز منتخب إيطاليا بقيادة مانشيني على نظيره منتخب هولندا بنتيجة 3 / 2، في المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الإيطالي المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية (الميدالية البرونزية)، بينما إيطاليا تحصد المركز الرابع.

أهداف مباراة إيطاليا وهولندا 

وسجل ثلاثية إيطاليا كل من اللاعب فيديريكو ديماركو في الدقيقة السادسة، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب دافيد فراتسي في الدقيقة 20 والهدف الثالث سجله كييزا في الدقيقة 72، وسجل ثنائية هولندا كل من برجوين في الدقيقة 68 وفينالدوم في الدقيقة 89.

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قائمة منتخب إيطاليا 

وضمت القائمة التي كشف عنها مانشيني: 

في حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، جولييلمو فيكاريو (إمبولي).

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، ماتيو دارميان، فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورنزو (نابولي)، ليوناردو سبيناتزولا (روما)، رافاييل تولوي (أتالانتا).

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، بريان كريستانتي (روما)، دافيد فراتيسي (ساسولو)، جورجينيو (آرسنال)، لورنزو بيليجريني (روما)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان)، نيكولو زانيولو (جالطة سراي).

الهجوم: فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، ويلفريد جنونتو (ليدز)، سيرو إيموبيلي (لاتسيو)، جياكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيجي (تيجري).

وكان دوري الأمم للمرة الأولى  انطلق عام 2018 بهدف المزيد من التنافس على مباريات المنتخبات الأوروبية بدلًا من المباريات الودية التي غالبًا ما غاب عنها عنصر الإثارة، على أن تتأهل 4 منتخبات إلى نصف النهائي من صدارة مجموعاتها ضمن التصنيف الأول.

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