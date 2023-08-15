الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الخطوط الجوية الأفريقية تسير رحلاتها عبر مطار مصراتة بدلا من معيتيقة بسبب الاشتباكات

مطار معيتيقة، فيتو
مطار معيتيقة، فيتو

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية،  اليوم الثلاثاء،  عن تسيير رحلاتها الجوية عبر مطار مصراتة الدولي بدلا من مطار معيتيقة الدولي وذلك على خلفية الاشتباكات بين مليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة ومليشيا اللواء ٤٤٤.

 

مقتل وإصابة ٢٦ شخصا في اشتباكات المليشيات في طرابلس 

وأسفرت الاشتباكات بين مليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة ومليشيا اللواء ٤٤٤، حتى الآن، عن مقتل ٦ أشخاص وإصابة ٢٠ آخرين. 
ودعت وزارة الصحة في حكومة الدبيبة الأطباء إلى التوجه لعملهم تلبية لنداء الواجب خاصة بي ظل استمرار الاشتباكات احتمالية سقوط ضحايا جدد.
وطالب  نائب رئيس حكومة الدبيبة، رمضان أبوجناح، اليوم، جميع الأطراف بالتهدئة، مؤكدا أن الشعب الليبي لن يحتمل مزيدا من القتال. 

وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس، أمس الاثنين حالة من التوتر الشديد، بعد احتجاز "ميليشيا الردع" لقائد ميليشيا "444" محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة الدولي.

وتسببت تلك  الواقعة باندلاع مواجهات هي  الأعنف منذ سنوات في الغرب الليبي، وذلك بين أكبر مجموعتين مسلحتين هناك، وهما تقاسما السيطرة على معظم مناطق العاصمة منذ منتصف العام الماضي.

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أكبر مجموعتين مسلحتين في غرب ليبيا

وحمّلت "مليشيا 444" مسؤولية احتجاز حمزة لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، لأنه حضر إلى المطار كونه مدعوا لمرافقة الدبيبة في رحلة إلى مصراتة، حيث كان من المقرر أن يشهدا إحدى الفعاليات بالمدينة اليوم  الثلاثاء.

ووفقا للشبكة الإخبارية، تم اقتياد محمود حمزة من داخل الطائرة قبل إقلاعها، بعدما تعرض للضرب من أفراد قوة تابعة لـ"الردع"، الذين اقتادوه إلى مكان مجهول، حيث فقد الاتصال به، وفق المصادر.

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من بينها قوات الردع والـ 444، أبرز المليشيات المنتشرة في غرب ليبيا

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